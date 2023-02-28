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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وأكد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا أن امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا  يبدأ من الاثنين 12 يونيو 2023 وينتهي السبت 15 يوليو 2023 

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا :

الاثنين 12 يونيو : التربية الدينية والتربية الوطنية

الاحد 18 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية )

الثلاثاء 20 يونيو  : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الانجليزية)

الاحد 25 يونيو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

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الأحد 2 يوليو  : مقاييس المفاهيم (الفيزياء)

الثلاثاء 4 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الخميس 6 يوليو : مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية)

الاحد 9 يوليو  : اختبار الاستعدادا للقبول بالجامعات (اللغة الاجنبية الثانية ) + مقاييس المفاهيم الغة الاجنبية الثانية

الثلاثاء 1 يوليو 2023 : مقاييس المفاهيم (الأحياء) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات)

الخميس 13 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الاحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

السبت 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 جدول امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة Jobs Education

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