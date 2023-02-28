عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 2725 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

الملصق الالكترونى
الملصق الالكترونى

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 2725 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 60 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 563 مخالفة لقائدى الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور الملصق الالكترونى تركيب الملصق الالكتروني عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيه مرة واحدة|قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن والبانيه يصل 200 جنيه

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال ب8 درجات بهذه المدن

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد اعتماده من وزير التعليم

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض.. وتشييع جنازته بعد صلاة الظهر اليوم

هبوط جديد في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بـ58 مليون دولار

بحد أقصى 15%.. فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2023| تفاصيل

ترشيحاتنا

تغذية ماكينات الصراف الآلي لمنع التزاحم.. صرف معاش مارس لكل المستحقين غدا

علاء أبوالقاسم: حققت نتيجة أفضل من العام الماضي بكأس العالم لسلاح الشيش

جرائم الختان| النيابة الإدارية تهيب بالأهالي حماية أطفال مصر وبناتها

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

الفاصوليا الخضراء كلمة السر| تفاصيل ضبط أكبر شحنة كبتاجون بدولة خليجية

البترول بتفكرك.. غدا بدء استقبال قراءة عداد الغاز إلكترونياً لشهر مارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أحدث ظهور لها.. الفنانة نوال الزغبي بإطلالة ملفتة

خايفة يزيد وزنك أكثر .. رجيم سريع لحرق ونسف الدهون قبل رمضان

احتفلا بعيد زواجهما الرابع وماتا| حادثة مروعة تقتل أسرة على طريق الإسماعيلية

أندر أنواع التوائم.. أم تثير الجدل بولادتها الثانية بعد أشهر من الأولى

فيديو

هبوط الذهب ومفاجأة في سعر الدولار عالميا | تفاصيل

ارتفاع درجات الحرارة.. ماذا يحدث في حالة الطقس اليوم ؟

مريض بالمازوخية.. طارق الشناوي يفتح النار على سعد لمجرد بعد حبسه

فقدت بصرها .. من هى البلوجر سارة محمد التي أثارت اهتمام رواد السوشيال ميديا/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ