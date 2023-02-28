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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الزمالك يقرر استمرار الجزيري في هذا المركز

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ان البرتغالي جوسفالدو فيريرا استقر على استمرار التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض في التشكيل الأساسي خلال مباراة ببراميدز المقبلة في الدوري.

 


وأكد المصدر أن المدير الفني للزمالك يفضل استمرار الجزيري في الهجوم بسبب خبراته وانسجامه مع الفريق في حين أن ناصر منسي مهاجم الفريق الجديد سيحصل على فرصة أكبر في لقاء بيراميدز بعدما شارك كبديل في لقاط الترجي الأخير ببطولة دوري أبطال أفريقيا.


ويواصل  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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