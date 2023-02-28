عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير الرياضة: الشباب يحمل راية المستقبل والجمهورية الجديدة دولة العلم والعمل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ندوة وحوارًا مفتوحًا حول "الاستراتيجية الوطنية للشباب" للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،افتتحها د.محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، وبالتعاون مع طلاب من أجل مصر، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها والعاملين والطلاب.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  إن جامعة القاهرة لها مكانة عريقة وعظيمة وأي إنسان يقف بها يشعر بالفخر والامتنان بتا.ريخها، مشيدًا بالدكتور محمد الخشت كونه قائدا متميزا لمنظومة جامعة القاهرة، بجهوده وعمله وإبداعاته واهتمامه بالشباب الجامعي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن شباب مصر يحمل راية المستقبل، والدولة حريصة على الاختيار المبكر للقيادات إيمانا بقدراتهم على صنع المستقبل، مؤكدًا أهمية الحوار معهم ونقل الخبرات لهم.

وأوضح وزير الشباب أن الجمهورية الجديدة هي دولة العلم والعمل، حيث لا يوجد دولة أو كيان بدون علم وهو ما يمثل منهجا يتم دراسته وتنقيته والتوصل إلى معطيات قابلة للتطبيق.

txt

وزير الرياضة: توجد مشاكل بمراكز الشباب ولكن نعمل على حلها

txt

رئيس جامعة القاهرة: الشباب هم الأمل و الشيوخ يمتلكون الخبرة و الحكمة

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى إنشاء وتطوير العديد من مراكز الشباب، لافتا إلى تغيير  التقاليد والفكر والمضمون داخل هذه المراكز لتتحول إلى مراكز لخدمة المجتمع وأصبحت تتيح تعليم الحرف اليدوية، بالإضافة إلى مراكز إبداع وابتكار.

واستعرض وزير الشباب محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء حيث تمثل 7 منها التوجهات المباشرة للشباب والنشء وتضم كافة احتياجات ومتطلبات الشباب والنشء، والأخير يمثل تنظيم العمل والحوكمة داخل قطاع الشباب والنشء، وهذه المحاور هي (الشباب والمهارات الحياتية والمستقبلية والتكنولوجيا، الشباب والثقافة والترفيه والابداع الفني، الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، الشباب والمشاركة فى الاقتصاد وريادة الأعمال، الشباب والعمل التطوعي وتنمية المجتمع والحفاظ على البيئة، الشباب والمتطلبات الأساسية للمعيشة، الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية، حوكمة قطاع الشباب والرقمنة والإحصائيات الشبابية).

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن ندوة اليوم تأتي في قلب اهتمام جامعة القاهرة والدولة المصرية بتمكين الشباب وفتح المسارات المختلفة أمام مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات الفنية والرياضية والعمل الاجتماعي والملفات السياسية والاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي إيمانا بأهمية دور الشباب ليس فقط في العمل الجامعي بل في نهضة الدولة المصرية التي تتطلب تكاتف أجيال الشيوخ مع الشباب.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الشباب يمثلون الحماس والطاقة والقدرة على التنفيذ، وهم الأمل والحياة، بينما يمثل الشيوخ الحكمة والخبرة، مؤكدًا أن التقاء هذه الأجيال يصب في الاتجاه نحو بناء مصر وترسيخ أركان الدولة الوطنية، مؤكدا أهمية وجود الشباب في الطليعة.

ولفت الدكتور محمد الخشت، إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رغم أنه كان لديه القادة العظماء الذين حققوا انتصارات كبيرة، لكنه في آخر عمره أصر على أن يتولى الشاب أسامة بن زيد قيادة الجيش لحماية الحدود الشمالية للدولة الإسلامية، كما أن يوسف عليه السلام تولى خزانة مصر عندما كان شابا.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة في مقدمة الوزارات المعنية بملف الشباب، مؤكدا أن جامعة القاهرة تفتخر بحصادها جوائز مسابقات إبداع مثل الدرع العام والمركز الأول، مشيرا إلى أنها تعد مسابقة جادة وبها لجان تحكيم متخصصين ومتميزين، مشيرًا إلى تعاون الجامعة مع وزارة الشباب والرياضة على مدار العام الدراسي في مختلف المسابقات والأنشطة.

جامعة القاهرة

f0fdb9ed-89b2-4e5d-bc21-6f2f72d8d8fd
f0fdb9ed-89b2-4e5d-bc21-6f2f72d8d8fd
8c124775-6833-4b91-8e63-97f4d9c9cd0e
8c124775-6833-4b91-8e63-97f4d9c9cd0e
81017929-6695-45cf-9e91-72e73c30c3ac
81017929-6695-45cf-9e91-72e73c30c3ac
bf1574af-8d1c-47be-958f-5e6b8c3ab8fd
bf1574af-8d1c-47be-958f-5e6b8c3ab8fd
e4708507-7a47-48ce-914d-c56312a0b909
e4708507-7a47-48ce-914d-c56312a0b909
14ab92e8-cc96-45e0-8870-bab16904c7c0
14ab92e8-cc96-45e0-8870-bab16904c7c0
1313cdf8-ea6a-4a7a-8873-d8fbcb6130af
1313cdf8-ea6a-4a7a-8873-d8fbcb6130af
88708f2f-0aec-4b41-be46-5df509934b07
88708f2f-0aec-4b41-be46-5df509934b07
63f0611e-e2e5-4755-8d3d-754e4977c666
63f0611e-e2e5-4755-8d3d-754e4977c666
جامعة القاهرة وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة ممارسة الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبانيه الآن في الأسواق.. تعرف عليها

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك يسلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال ب8 درجات بهذه المدن

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

خطر داهم.. عالم هولندي يحدد موعد ومكان زلزال مارس المدمر.. شاهد

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة: توجد مشاكل بمراكز الشباب ولكن نعمل على حلها

رئيس جامعة القاهرة: الشباب هم الأمل و الشيوخ يمتلكون الخبرة و الحكمة

ترشيحاتنا

وزير الرياضة: الشباب يحمل راية المستقبل والجمهورية الجديدة دولة العلم والعمل

الحصيلة 829.5 ألف حالة.. السعودية تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

نشرة الحوادث |إحالة ممرضة شوهت الأعضاء التناسلية لفتاة للمحاكمة العاجلة .. انتهت حكاية صاحب مغارة علي بابا بالزمالك

يتجاوز 1000 جنيه.. وزير التضامن تعلن زيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الحكومة المصرية تقوم بإصلاحات اقتصادية لتعزيز الشراكة

هل يقبل الصيام بعد منتصف شعبان ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غلبه الحنين لزيارة بيت الله الحرام.. وفاة لاجئ سوري سافر من المانيا الى مكة للحج على دراجة

بعد 15 عاماً..عودة العشق الممنوع فى مارس القادم بأبطال جدد| تفاصيل

هل من الآمن تناول الملينات لخسارة الوزن.. المعلومة الصحيحة

في أحدث ظهور لها.. الفنانة نوال الزغبي بإطلالة ملفتة

فيديو

بيسوق وهو نايم.. شريف منير يحكي مغامرته مع أحمد حلمى فى الإسكندرية

كيلو اللحمة بـ180 والفراخ بـ75.. ماذا سيحدث في الأسعار خلال شهر رمضان؟

عاجل.. تحذير من وقوع زلزال قوي بهذه المدن| العالم الهولندي يثير الجدل

35 عاما وراء الميكروفون.. عودة برنامج شحاتة العرابي بإذاعة القرآن الكريم|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ