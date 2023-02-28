لأول مرة القندوسي أساسيًا وكهربا يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام الداخلية

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصرالسابق، عن تشكيلة النادى الاهلي لمواجهة الداخلية، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.



وكتب أحمد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"تشكيل الأهلي لمواجهة الداخلية في الدوري"



تشكيل الأهلي ضد الداخلية

ويخوض مارسيل كولر مواجهة الليلة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى:محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم و رامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد أشرف

خط الوسط: حمدي فتحي و مروان عطية وأحمد القندوسى وطاهر محمد طاهر و بيرسي تاو

خط الهجوم: كهربا

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الداخلية اليوم وهو يتصدر الدوري برصيد 40 نقطة.



ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الداخليه في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الساعه السابعه مساء بتوقيت القاهرة