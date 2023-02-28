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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن عن مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن حسين الشحات

صدى البلد

أعلن الاعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة لعشاق المارد الاحمر .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : حسين الشحات ضمن التشكيل الأفضل للجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ".


تشكيل الأهلي ضد الداخلية

ويخوض مارسيل كولر مواجهة الليلة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى:محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم و رامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد أشرف

خط الوسط: حمدي فتحي و مروان عطية وأحمد القندوسى وطاهر محمد طاهر و بيرسي تاو

خط الهجوم: كهربا

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الداخلية اليوم وهو يتصدر الدوري برصيد 40 نقطة.


ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الداخليه في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الساعه السابعه مساء بتوقيت القاهرة

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