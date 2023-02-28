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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استثمار سعودي.. 250 حافلة باكورة مشروع إنتاج وسائل النقل بالسويس

صدى البلد

علق محمد صلاح مطبقاني عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل السعودية، على افتتاح مصنع الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل، والذي ينتج حافلات نقل الركاب والشاحنات وسيارات نقل البضائع، بالمنطقة الصناعية بعتاقة.

 

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وقال مطبقاني في مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة ":"سيتم البدء بـ 250 حافلة في العالم الأول و500 حافلة في العالم الثاني ".

 وأضاف:"  سيتم البدء بإنتاج حافلات بمحركات الديزل ثم يتم  العمل على انتاج الاتوبيسات الكهربائية خلال العامين المقبلين ".

وتابع محمد صلاح مطبقاني :" تشرفنا اليوم بلقاء محافظ السويس أثناء افتتاح مشروع انتاج حافلات النقل بالسويس ".

وأكمل :"ترابط وثيق بين مصر والسعودية، ووجدنا دعما كبيرا من الحكومة المصرية لافتتاح مشروع إنتاج الحافلات بالسويس ".

ولفت محمد صلاح مطبقاني :" روابط قوية بين مصر والمملكة العربية السعودية ، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعطانا تشجيعا كبيرا للاستثمار في مصر ودعم الاقتصاد المصري ".

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