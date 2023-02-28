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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقرير دولي جديد :الذكاء الاصطناعي يجتاح عالم التسويق والتكنولوجيا

صدى البلد

في عالم تتطور فيه الخبرة الرقمية باستمرار، تم اصدار تقرير دولي جديد يتناول حلاً بسيطًا للشركات من جميع الأحجام التي تبحث عن خبراء حيث إنها تؤثر على 50,000 وكالة حول العالم.

 ففي عام 2022، تواصلت 33,000 شركة مع سورت ليست للعثورعلى وكالة بديلة بمشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية 400 مليون يورو.

من جانبه قال نيكولاس فينييه، المؤسس المشارك  :"وكالات التسويق والإبداع والويب تساعد الاقتصاد بشكل استثنائي. هؤلاءالمزودون هم أشخاص متخصصون ولديهم مواهب، وما زالوا بحاجة إلى التعريف بهم ومساندتهم. لذلك، أردنا مساعدتهم على التألق. بالنسبة للشركات، نحن قادرون على وضع أنفسنا كطرف ثالث موثوق به ومستقل بفضل التوازن الجيد بين التكنولوجيا والدعم البشري". 

وواصل فينيه أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومع إطلاق جيل جديد من الأعمال،وثقت 3,600 وكالة في سورت ليست،حيث إن هناك 14 شركة تبحث كل يوم عن وكالة جديدة على سورت ليست.

وضمن هذا الإطار، أصدرت سورت ليست العالمية  تقريرًا للبيانات حول كيفية تغيير"ChatGPT"للمشهد التسويقي والتقني من خلال النظر إلى مواقف كل من هو روبوت محادثة يعمل بكفاءة، ويمكنه الإجابة بصورة صحيحة ووافيةعلى الأسئلة فور طرحها مباشرة. 

فهو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي (AI) التي تساعدك على إجراء محادثات مع أجهزة الكمبيوتر.إذ يستخدم نوعًا من التعلم الآلي يسمى "معالجة اللغة الطبيعية (NLP)" لفهم ما تقوله والاستجابة بطريقة هادفة. 

من ثم، فإن تلك التقنية  سوف تُحدِث ثورة في أيام العمل والفرق وحتى الصناعات، الأمر الذي سيفرض تغييرات جذرية على عدد كبير من الوظائف كالتسويق والتكنولوجيا بالشركات التي تعمل في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

كما يرى معظم الموظفين 32% أن مكاسب الإنتاجية من فى هذا الصدد  تتراوح ما بين 25% إلى 50%، بينمايرى أصحاب العمل 33% أنهم سيستخدمونه في البرمجة والتسويق.في الوقت نفسه، أعرب 40% عن قلقهم بشأن فقدان الاتصال البشري. 

أجريت الدراسة في الفترة ما بين 27 ديسمبر 2022 و9 يناير 2023 على 500 مستخدم في 6 دول: المملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا وهولندا وفرنسا.

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