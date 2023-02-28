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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال عنيف يضرب إيران.. ومدينتان تعلنان حالة التأهب

زلزال عنيف يضرب إيران..
زلزال عنيف يضرب إيران.. ومدينتان تعلنان حالة التأهب

أعلن المدير العام لهيئة الطوارئ في محافظة هرمزكان الإيرانية، “مهرداد حسن زادة”، اليوم الثلاثاء، وقوع زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر.

وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، وقع زلزالان قويان ضربا محافظة هرمزكان الإيرانية، وعددا من المناطق المجاورة لمحافظة فارس الواقعة جنوبي البلاد، ولم يسفر عن أي خسائر حتى الآن.

وأوضح حسن زادة أن الزلزال وقع في الساعة السابعة و18 دقيقة و43 ثانية من مساء اليوم، بتوقيت البلاد، في وقت لم يسجل أي خسائر تذكر.

حالة التأهب

وأكد المسؤول الإيراني أن مدينتي بندر خمين وبندر عباس، دخلتا حالة التأهب، رغم إشارته إلى عدم وقوع أي خسائر من جراء الزلزال.

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وبحسب تقرير مركز رصد الزلازل الوطني في إيران، فقد تحدد مركز الزلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، في محافظتي هرمزكان وشيراز، على عمق 10 كم.

مقياس ريختر ايران زلزال هرمزكان

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