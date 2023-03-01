مكون واحد من مطبخك يخلصك من ضغط الدم ويحسن خصوبة الرجال

فوائد صحية عديدة للثوم فهو مكون أساسي من مكونات المطبخ في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أنه علاج منزلي واسع الاستخدام.

وفقًا لموقع بولد سكاي الهندي يعد الثوم مكونًا شائعًا وله العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك علاج نزلات البرد والسرطان إلى جانب تقوية جهاز المناعة وتقليل ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

يتمتع الثوم أيضًا بخصائص المضادات الحيوية، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا بسبب الإجهاد التأكسدي.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد الثوم في تحسين الرغبة في العلاقة الحميمة لديك، ويُعتقد أن الثوم يزيد من تدفق الدم وعلاوة على ذلك، يزيد الثوم من مستويات أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد الأوعية الدموية على التمدد لتحسين تدفق الدم

1-قد يحسن خصوبة الرجال



على الرغم من الدراسات البشرية المحدودة ، تشير بعض الدراسات إلى أن الثوم ومكوناته قد تحسن خصوبة الذكور عن طريق زيادة مستويات هرمون التستوستيرون وزيادة إنتاج الحيوانات المنوية .

2- خصائص مضادة للأكسدة



الثوم الطازج ومستخلص الثوم القديم غنيان بمضادات الأكسدة ويمكنهما المساعدة في تحييد المركبات الضارة المعروفة باسم الجذور الحرة ، وبالتالي تحسين الرغبة في العلاقة الحميمة لا تساعد مضادات الأكسدة في الحماية من الأمراض المزمنة .

3-يخفض ضغط الدم

يوجد عدد من مركبات الكبريت في الثوم التي تعزز إنتاج H2S - H2S يخفض ضغط الدم ، ويريح الأوعية الدموية ، ويفيد صحة القلب.