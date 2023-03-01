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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرشح الحزب الحاكم حصد 8.8 مليون صوت.. بولا تينوبو يفوز برئاسة نيجيريا

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن مرشح الحزب الحاكم في نيجيريا بولا تينوبو، فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت السبت في أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان، بحسب النتائج الرسمية النهائية التي صدرت الأربعاء.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن تينوبو، مرشح حزب "مؤتمر كل التقدّميين"، حصل على 8.8 مليون صوت، متقدمًا على منافسيه الرئيسيين لعتيق أبو بكر، مرشح حزب الشعب الديموقراطي (6.9 مليون صوت)، وبيتر أوبي، مرشح حزب العمّال (6.1 مليون صوت).

وبالإضافة إلى تصدره النتائج على المستوى الوطني، حصد حصد تينوبو أيضاً على أكثر من 25% من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد على الأقل (24 من 36 ولاية على الأقلّ) بالإضافة إلى منطقة العاصمة أبوجا، وهو شرط لا بدّ منه لفوزه بالرئاسة.

وفي تصريح أدلى به أمام الصحفيين في أبوجا فجر الأربعاء، قال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات محمود يعقوبو إن "تينوبو بولا أحمد، من مؤتمر كل التقدميين، وبعد أن استوفى متطلبات القانون، أُعلن فوزه وانتخابه" رئيسًا لنيجيريا.

وكان حزبا المعارضة الرئيسيان استبقا صدور النتائج بأن دعوا الثلاثاء إلى إلغاء الانتخابات، معتبرين أن التلاعب بالنتائج أدّى إلى اقتراع لم يكن حرّاً ولا نزيهاً ولا شفّافاً.

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