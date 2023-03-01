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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فايز فرحات: ثقل مصر الدولي ساعدها على إبرام شراكات مختلفة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، أن اللحظة الراهنة في تطور النظام العالمي، فرضت على كل دول العالم البحث عن شراكات استراتيجية تضمن استدامة هذه العلاقات وتنويع العلاقات الخارجية.

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وأضاف فايز فرحات، في تصريحات لـقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المكانة التي تتمتع بها مصر في المجتمع الدولي ساعدتها على إبرام شراكات مختلفة مع دول عديدة، مثل المجر ودول من منطقة وسط آسيا، ومن منطقة جنوب القوقاز.

وأوضح الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، أن التحولات التي تجري في مصر عميقة ومهمة، ودفعت القاهرة إلى الانفتاح على تجارب دولية مهمة، ليس فقط بما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، لكن هناك حاجة للانفتاح على الخبرات الدولية على مجالات بعينها.

 

التنمية المستدامة 

 

وأشار إلى أن قضية التنمية المستدامة توجه مصري نحو الخارج، ومرتبطة بقضية الاستثمار وتعديل شروط التجارة الخارجية، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية وتوظيف السياسة الخارجية.

https://www.youtube.com/live/F27mbbuvXa0?feature=share 

 

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، بقصر الاتحادية، ڤيكتور أوروبان، رئيس وزراء المجر؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين، وتركزت المباحثات على سُبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، تم التوافق على الفائدة الكبيرة التي ستعود على المستثمرين المجريين، من الاستثمار في مصر، وبشكل خاص بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فايز فرحات مركز الأهرام النظام العالمي العلاقات الخارجية اخبار التوك شو

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