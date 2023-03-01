تعرف على موقف عبدالقادر والشحات من مواجهة القطن الكاميروني

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لاعبيه راحة سلبية عقب خوض مواجهة الداخلية التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات مسابقة الدوري، على أن يعود اللاعبين للتدريبات غدا استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني المقرر لها السبت المقبل والمؤجلة من الجولة الأولي بالمجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

وركز الجهاز الفني علي مطالبة لاعبية بغلق ملف المباريات المحلية وضرورة تحقيق الفوز علي القطن للعودة للمنافسة علي بطاقة التأهل لدور الــ8 في رحلة إستعادة اللقب الذي خسره الفريق الأحمر في نهائي النسخة الماضية أمام الوداد بملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وسوف يبدأ مارسيل كولر المدير الفني من غدا التركيز علي التشكيل والطريقة التي سيخوض بها مواجهة القطن خاصة في ظل الإصابات العديدة التي تضرب الصفوف ، وتسلم كولر تقرير طبي عن أحوال المصابين وموعد لحافهم بالمباريات.

وتضمن التقرير أن الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد في المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي ، بينما يخضع احمد عبدالقادر الجناح الأيسر لفحص طبي غداً لتحديد موقفه من المباراة بعد ان تغيب عن مواجهة الداخلية أمس بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وتبدو فرص أحمد عبدالقادر ضعيفة للحاق بالمباراة ولكن الجهاز الطبي يبذل قصاري جهده لتجهيزه في ظل حاجة السويسري كولر لجهود اللاعب في تلك المباراة، بينما يعاني الثنائي حسين الشحات ومحمود متولي من شد في السمانة وتبدو فرص لحاق الشحات بالمواجهة اكبر من متولي خاصة أن الشد خفيف للغاية .