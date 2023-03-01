عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موقف عبدالقادر والشحات من مواجهة القطن الكاميروني

صدى البلد

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لاعبيه راحة سلبية عقب خوض مواجهة الداخلية التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات مسابقة الدوري، على أن يعود اللاعبين للتدريبات غدا استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني المقرر لها السبت المقبل والمؤجلة من الجولة الأولي بالمجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

وركز الجهاز الفني علي مطالبة لاعبية بغلق ملف المباريات المحلية وضرورة تحقيق الفوز علي القطن للعودة للمنافسة علي بطاقة التأهل لدور الــ8 في رحلة إستعادة اللقب الذي خسره الفريق الأحمر في نهائي النسخة الماضية أمام الوداد بملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وسوف يبدأ مارسيل كولر المدير الفني من غدا التركيز علي التشكيل والطريقة التي سيخوض بها مواجهة القطن خاصة في ظل الإصابات العديدة التي تضرب الصفوف ، وتسلم كولر تقرير طبي عن أحوال المصابين وموعد لحافهم بالمباريات.

وتضمن التقرير أن الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد في المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي ، بينما يخضع احمد عبدالقادر الجناح الأيسر لفحص طبي غداً لتحديد موقفه من المباراة بعد ان تغيب عن مواجهة الداخلية أمس بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وتبدو فرص أحمد عبدالقادر ضعيفة للحاق بالمباراة ولكن الجهاز الطبي يبذل قصاري جهده لتجهيزه في ظل حاجة السويسري كولر لجهود اللاعب في تلك المباراة، بينما يعاني الثنائي حسين الشحات ومحمود متولي من شد في السمانة وتبدو فرص لحاق الشحات بالمواجهة اكبر من متولي خاصة أن الشد خفيف للغاية .

 

الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى مسابقة الدوري القطن الكاميروني ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب بطاقة التأهل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

اجتماع عاجل مع الخطيب.. «متعب» يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

لقطة موسيماني.. تحذير شديد اللهجة من شوبير لمجلس إدارة الأهلي بشان كولر

أخبار الرياضة| اجتماع عاجل لمتعب مع الخطيب.. وانفراجة في غرامة كهربا للزمالك.. وتعليق مثير لمدرب الأبيض قبل مواجهة الأهلي

تفاصيل مشادة الشناوي مع رامي ربيعة بعد تعادل الأهلي أمام الداخلية

حبيته.. قاصر العمرانية تكشف تفاصيل علاقتها المحرمة مع سائق التوك توك

ترشيحاتنا

كيلو الفراخ بـ 60 جنيهًا.. بيان عاجل من شعبة الدواجن بخصوص الأسعار

شوارع.. تعليق ناري من شوبير على تعثر الأهلي أمام الداخلية

أبرزها حظر التداول الحي.. شعبة الدواجن تقترح 3 حلول لضبط أسعار الفراخ

كواليس رفض النادي الأهلي رحيل محمد مجدي قفشة للدوري السعودي

تنبؤهات بزلازل في مصر وبركان بالبحر المتوسط .. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة

الإمارات تطلق محطات وقود بالذكاء الاصطناعي.. كيف تعمل؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس .. أصوات البطن تشير للإصابة بأمراض عديدة

مع شروق الشمس.. رجل ينهي حياة مشرد بطريقة مأساوية في أمريكا

في ذكراها.. قصة الناجي الوحيد من مذبحة القلعة بسبب عشقه لزوجته

عايز كل الناس تاكل| تاجر يبيع الفرخة الحشو بـ25 جنيها في الشرقية.. فيديو

فيديو

بعد تقدمه بالاستئناف.. حالة سعد لمجرد النفسية ورسالته القوية من داخل السجن

مقلب في أحمد حلمي.. شريف منير يتحدث عن كواليس فيلم "سهر الليالي"

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ