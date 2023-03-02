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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح لمنع الإمساك

نصائح لمنع الإمساك
نصائح لمنع الإمساك فى الحال

يحتاج بعض الأشخاص إلى اتباع نظام غذائي للإمساك يساعد في تخفيف الإمساك بشكل طبيعي.

 يحدث الإمساك عندما تبقى الفضلات في القولون أو أكثر من 2-3 أيام قد يلاحظ المرء البراز الصلب أو الإجهاد أثناء حركات الأمعاء. 

 

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نصائح لمنع الإمساك


وفقا لما نشره موقع هيلثي اشرب الكثير من الماء كل يوم ، حيث تمتص الألياف الكثير من الماء (حوالي 70 في المائة من وزن حركات الأمعاء هو الماء).


استهلك أطعمة ووجبات خفيفة غنية بالألياف لأي اختيارات قليلة الألياف تأكلها الآن. يمكنك أن تبدأ فطورك بالحبوب وخبزك اليومي وأي وجبات خفيفة في منتصف الوجبة (استبدل البسكويت بخبز الحبوب الكاملة أو الفواكه الطازجة أو المجففة) آخر ، حاول إضافة الفول أو العدس إلى كل وجبة في اليوم الثاني. 


يساعد التمرين المنتظم في الحفاظ على تناسق الأمعاء والعضلات الداخلية. كل ما تحتاجه هو المشي السريع كل يوم حتى تجنب أو تخطي الوجبات أو اتباع نظام غذائي يمكن أن يسبب الإمساك

 

التزم بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف وثلاث وجبات متوازنة في اليوم، بضع ملاعق كبيرة من النخالة غير المصنعة في نظامك الغذائي للإمساك ليست كافية. 

 

على الرغم من أنها بداية جيدة ، إلا أنك تحتاج إلى تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف للحصول على أقصى فائدة.


حتى البرقوق مفيد جدًا في علاج الإمساك. فهي ليست غنية بالألياف فحسب ، بل تحتوي أيضًا على مادة تعمل كملين طبيعي خفيف  .


لا تقضي وقتًا على مقعد المرحاض إذا لم تكن لديك الرغبة. يؤدي الاندفاع والإجهاد إلى زيادة الضغط في الأوعية الدموية حول فتحة الشرج مما يتسبب في حدوث البواسير بشكل أكبر. 


إذا لم يؤد تناول الطعام الغني بالألياف إلى تخفيف الإمساك ، فاطلب المشورة من طبيبك ، خاصة أثناء الحمل عندما يكون الإمساك شائعًا. لا تتناول الملينات بنفسك ولا تتناولها لفترات طويلة ، فبعضها يمكن أن يضر بأعصاب الأمعاء. 


كيف تلعب الألياف دورًا حيويًا أثناء الإمساك


الألياف هي أكثر من مجرد وسيلة مساعدة ضد الإمساك. لها فوائد صحية أخرى. يمكن:

تساعد في الوقاية من أمراض الرتج (التهاب الأمعاء) والأكوام ومتلازمة القولون العصبي
تغيير نوع وعدد البكتيريا التي تعيش بشكل طبيعي في الأمعاء وتساعد على إزالة العوامل المحتملة المسببة للسرطان في القولون / الأمعاء.


زيادة وقت العبور مما يعني أنك لا تهضم جميع السعرات الحرارية التي تستهلكها بشكل كامل ، لذا فهي تساعد في التحكم في الوزن.


خفض الكوليسترول - من الألياف القابلة للذوبان من الشوفان والشعير والبقوليات والبكتين والعدس.
يبطئ امتصاص العناصر الغذائية في مجرى الدم ، لذا تجنب ارتفاع السكر وإنتاج الأنسولين ، وهو أمر مفيد لأي شخص مصاب بداء السكري من النوع 2.


يجبرك على إبطاء معدل تناولك للأكل لأن الأطعمة الغنية بالألياف غالبًا ما تتطلب المضغ وتخلق شعورًا بالامتلاء.


الإمساك أثناء الحمل


يعد الإمساك مشكلة شائعة أثناء الحمل بسبب التغيرات في الهرمون وقلة أداء الجسم. تحدث إلى طبيب أمراض النساء الخاص بك لمعرفة خطة النظام الغذائي للإمساك للتحقق من الحساسية الغذائية والتناقض مع الأدوية. 

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