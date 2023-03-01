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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبير زلازل يحذر من تسونامي يضرب إسطنبول

تسونامي يهدد اسطنبول
تسونامي يهدد اسطنبول

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، عن احتمالية حدوث تسونامي في مدينة إسطنبول.

ووفقا لشبكة "تركيا الآن"، قال خبير الزلازل التركي، الدكتور حسن تشين، إن هناك احتمالا بحدوث تسونامي في منطقة مرمرة بإسطنبول، مشيرا إلى أنه لن يكون واسع النطاق، لذا ستوجد مناطق آمنة.

وأضاف أنه في مناطق بلدية العاصمة على ضفاف بحر مرمرة، توجد لوحات تحتوى على معلومات تحذير"، وتابع: "سنصل إلى المناطق الآمنة إذا ذهبنا إلى الاتجاه الذي تشير إليه الإشارات على الساحل بأسرع ما يمكن".

واستطرد: "إن العمل المنجز للحد من مخاطر تسونامي جيد للغاية، لقد تم اتخاذ التدابير لبعض المخاطر، هناك العديد من لوحات المعلومات، يجب أن ينتبه موظفونا إليها بشكل جيد ولا داعي للركض إلى الشاطئ بعد وقوع الزلزال".

وأوضح أنه: "بالنسبة لقدوم تسونامي إلى إسطنبول هو أمر مبالغ فيه وهناك آراء للبعض مفادها "أنه ستكون هناك موجات (تسونامي) كبيرة تتخطى الجدران، وتنزلق في البحر والانهيارات ذات الصلة، أنا أحترم ذلك، ولكن بالنظر إلى حجم بحر مرمرة، عند حدوث زلزال هنا فإنه سيكون صغيرا" .

وأردف: "لا أعتقد أنه سيكون هناك تسونامي واسع النطاق، وإنما سيكون هناك حدوث موجات في بعض المناطق المسطحة، وهناك احتمالية حدوث تأثيرات مختلفة في مناطق ضيقة عند دخوله للقرن الذهبي ويمكن أن يتسبب جسم كبير من الماء في إتلاف العديد من الأماكن في منطقة صغيرة، الدراسات الخاصة بكارثة تسونامي جيدة جدًا، تم اتخاذ الاحتياطات لبعض المخاطر".

وحذر: "وبالنسبة للوحات المعلومات المختلفة، يجب أن ينتبه موظفونا إلى هذه اللوحات، ولا يجب أن يركضوا إلى الشاطئ بعد وقوع الزلزال، كما يجب أن تعمل فرق الإنقاذ وفقًا لأنظمة الانقاذ في البر والبحر".

وشدد خبير الزلازل التركي: "نحن بحاجة إلى أخذ دروس جيدة من هناك، والتخطيط للمستقبل واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ويجب التخطيط للمركبات المستقبلية بشكل جيد، نحن بحاجة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون هناك خطر حدوث زلزال في إسطنبول، لا يمكننا معرفة يوم ووقت الزلزال".

وأكد أنه: "إذا أردنا محاربة زلزال، فمن المهم للغاية التخطيط واستخدام العقل واستخدام التكنولوجيا كدولة قوية" .

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