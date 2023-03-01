في اليوم العالمي للحماية المدنية.. تكريم الضباط وأسر الشهداء والمصابين| صور

احتفلت وزارة الداخلية اليوم، الأربعاء، باليوم العالمي للحماية المدنية 2023 بعنوان "دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر".

بدأ الاحتفال بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الحماية المدنية والوقوف دقيقة حدادا على أرواحهم.

وشهد الاحتفال عرض فيلم تسجيلي لجهود الإدارة العامة للحماية المدنية، أعقبته كلمة مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والتي تضمنت استعراض الجهود والتضحيات التي قام بها رجال الحماية المدنية، مثمنا ما قام به شهداء ومصابو الحماية المدنية من رجال الإطفاء والمفرقعات والإنقاذ النهري.

كما تم تسليط الضوء على الإمكانيات والأجهزة التكنولوجية الحديثة والاستراتيجية الأمنية التي ينتهجها القطاع في التعامل مع البلاغات.

وتطرق إلى الدورات التدريبية التي تنظمها الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة والمنشآت الخاصة لرفع كفاءة مهارات السلامة المهنية والإسعافات الأولية لديهم.

وأشاد بالتنسيق والتكاتف مع رجال القوات المسلحة الذين يعملون في نفس المجال.

كما تم خلال الاحتفال منح درع الحماية لضباط القوات المسلحة المشاركين في الاحتفال، ولضباط الحماية الذين أوفوا العطاء، وتكريم أسر الشهداء ومصابي الحماية المدنية ورجال الحماية المدنية من ضباط وأفراد، وتم كذلك تكريم الفائزين في المسابقات السنوية لمراكز تدريب الحماية المدنية على مستوى الجمهورية.

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