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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هيئة الاستثمار: جولات ترويجية خارجية لجذب مشاريع صناعية بمشاركة قادة القطاع الخاص

رئيس هيئة الاستثمار
رئيس هيئة الاستثمار

بحث حسام هيبة،  الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  وياسمين فريد خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون  الشرقيون، فرص تعميق صناعة السجاد في مصر،  والتوسع الرأسي عبر جذب الصناعات المغذية ومصانع الآلات المستخدمة في هذه الصناعة.

وقال حسام هيبة إن الهيئة ستقوم بجولات ترويجية خارجية لجذب الاستثمار بمشاركة قادة القطاع الخاص المصري، ومنهم مجموعة النساجون الشرقيون،  مشيرا إلى أن الترويج للاستثمار في القطاع الصناعي من أهم وسائل توفير النقد الأجنبي وأكثرها استدامة.

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وقالت ياسمين فريد خميس إن المجموعة ستستخدم قيمتها الدولية كأكبر منتج للسجاد الميكانيكي في العالم لاستقطاب الصناعات المغذية والمكملة لصناعة السجاد في مصر، خاصة صناعات اللاتكس والمطاط، كما ستقوم بدعم جهود الهيئة في جذب استثمارات هندسية لصناعة الآلات والأنوال المنتجة للسجاد، بدلا من استيرادها، بالإضافة إلى استمرار الشركة في خططها التوسعية بالسوق المصري، خاصة مصنع نفرتاري لإنتاج السجاد، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 50 مليون دولار.

وأكد الرئيس التتفيذي للهيئة العامة للاستثمار على استمرار تقديم كافة سبل الدعم للمجموعة، التي تعتبر قصة نجاح ونموذج للشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، من حيث التصدير والتشغيل. 

وتوفر مجموعة النساجون الشرقيون حوالي 19 ألف فرصة عمل مباشرة،  كما تساهم بنسبة 93٪ من صادرات السجاد المصري إلى العالم،  وتشكل الصادرات 63٪ من إيرادات المجموعة البالغة 13 مليار جنيه في عام 2022.

وقام حسام هيبة بتفقد مصانع المجموعة بمدينة العاشر من رمضان، مشيدا بكفاءة منظومة العمل المستدامة والتي نتج عنها إنشاء 26 مصنع خلال أربعة عقود، ساهمت في زيادة الناتج الإجمالي للاقتصاد المصري.

حسام هيبة هيئة الاستثمار والمناطق الحرة صناعة السجاد النساجون الشرقيون مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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