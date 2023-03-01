تربية الإسكندرية تنظم قافلة لعقد امتحانات محو الأمية في العامرية

انطلقت قافلة كلية التربية جامعة الإسكندرية لمدينة العامرية، للقيام بدورها في خدمة المجتمع وعقد امتحانات فورية لعدد كبير من الأميين.



وأشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، إلى أن الامتحانات عقدت بمدرسة الحسن بن الهيثم بالتنسيق مع الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وقيادات التعليم بمنطقة العامرية، ومشاركة أعضاء هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

جاء ذاك بحضور أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية وهم الدكتور منى شيحة، والدكتور هاني خميس، وحضور الدكتور سالم عبدالرازق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والطلاب المعلمين الذين شاركوا في عقد الامتحانات للطلاب الأميين، ومصطفى عزام المدير الإداري لمركز محو الأمية بالكلية.