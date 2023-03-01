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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تربية الإسكندرية تنظم قافلة لعقد امتحانات محو الأمية في العامرية

امتحانات محو الأمية
امتحانات محو الأمية بقافلة العامرية

انطلقت قافلة كلية التربية جامعة الإسكندرية لمدينة العامرية، للقيام بدورها في خدمة المجتمع وعقد امتحانات فورية لعدد كبير من الأميين.

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وأشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، إلى أن الامتحانات عقدت بمدرسة الحسن بن الهيثم بالتنسيق مع الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وقيادات التعليم بمنطقة العامرية، ومشاركة أعضاء هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

جاء ذاك بحضور أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية وهم الدكتور منى شيحة، والدكتور هاني خميس، وحضور  الدكتور سالم عبدالرازق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والطلاب المعلمين الذين شاركوا في عقد الامتحانات للطلاب الأميين، ومصطفى عزام المدير الإداري لمركز محو الأمية بالكلية.

الاسكندرية جامعة الإسكندرية وزارة التربية والتعليم محو الأمية الامتحانات التنسيق وكيل وزارة التربية والتعليم غرب الإسكندرية

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