إصابة تلميذ سقط من أعلى سور مدرسة بالشرقية

أصيب تلميذ باشتباة نزيف بالمخ عقب سقوطه من اعلي سور مدرسة الطردايه الابتدائيه التابعة للإدارة التعليمية بالابراهيمية وتم نقله إلى مستشفى الابراهيمية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة والتي قررت تحويلة الي مستشفي الزقازيق الجامعي وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية باستقبال "مهند ت ا" 11 سنة مصاباً بإشتباة نزيف بالمخ وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته اثر سقوطه من أعلى سور مدرسة الطرادية التابعة لإدارة الابراهيمية التعليمية وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.