هتمضي التنازل ولا؟!.. يلقي بزوجته من بلكونة الدور الثالث في السنبلاوين| والطلاق السبب

-زوج يلقي زوجته من البلكونة في الدقهلية

-الزوج يجبر زوجته على الإمضاء على تنازل عن حقوقها من الطلاق

-اصابة الزوجة بكسور متفرقة بالجسم بعد إلقائها من الدور الثالث

(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا).. هكذا علمنا الله في كتابة الكريم، ليعلمنا كيفية التعامل مع الزوجات، إلا أن في هذا الحادث الذى وقعت تفاصيله في الدقهلية، لم يعبأ الزوج بهذه التعاليم الربانية، وضرب بها عرض الحائط بعد أن حاول أن يجبر زوجته على الإمضاء على التنازل عن حقوقها من أجل أن يطلقها.

القصة لم تتوقف عند هذا الحد، ولكن هذا الزوج لم يكف بهذه المحاولات وفقط، ولكن حينما رفضت زوجته الإنصياع لطلبته والموافقة عليها بإهدار حقوقها، ذهب الزوج إلى الأمر الذى لم تكن الزوجة تتوقعة أو تتوقعه أى سيدة من الممكن أن تكون في موقفها، فذهب الزوج وحمل زوجته بعد رفضها التنازل عن حقوقها وألقاء من شرفة المنزل من أجل التخلص منها، لتسقط الزوجة المسكينة وسط حالة من الفزع على الأرض وتصاب بالعديد من الإصابات، ولكنها نجت من الموت بأعجوبة.

وألقى شخص بزوجته من شرفة منزلهما بالطابق الثالث، بقرية شبراهور بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما ومحاولة إجباره تنازلها عن حقوقها الزوجية وعلى إثرها القاها من البلكونة وجري نقلها الي مستشفي الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية،يفيد بورود اشارة من نقطة تأمين المستشفيات بوصول سيدة الي مستشفي الطوارئ الجامعي مصابة بكسور متفرقة بالجسم ادعاء إلقاء من عقار.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين المصابة تدعي "رانيا. ج. .ف " 30 عامًا، ربه منزل ومقيمة بقرية شبراهور مركز السنبلاوين، مصابة بكسور متفرقة بجميع أنحاء الجسم ووضعها تحت الفحص .

ودلت التحريات المبدئية، أن زوجها ويدعي "حامد. .ح .م"، قام بدفع زوجته من شرفة الدور الثالث علوي للخلافات بينهما ومحاوله اجبارها على الامضاء للتنازل عن حقوقها الزوجية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.