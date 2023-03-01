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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل لـ وزير الدفاع الروسي بشأن الإمدادات العسكرية لوحدات المتطوعين

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سريجي شويجو اعتمد قرارًا بتزويد وحدات المتطوعين بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، وافق شويجو على إجراءات تزويد وحدات المتطوعين بالأسلحة والمعدات العسكرية والمادية والوسائل التقنية. 

وجاء في الوثيقة التي وافق عليها شويجو إنه يتم “تحديد إجراءات تزويد الوحدات المتطوعة بالأسلحة والمعدات العسكرية والمواد والوسائل التقنية؛ ترتيب الطعام والملابس وأنواع أخرى من الإمدادات، وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين المقيمين في تشكيلات المتطوعين”.

وتشير الوثيقة إلى أن الحاجة إلى تشكيلات المتطوعين في الأصول المادية تتحدد على أساس عدد الأفراد النظامي وكشوف المرتبات، وعدد الأسلحة والمعدات العسكرية وفقًا لحسابات الموظفين المؤقتة التي وافق عليها رئيس هيئة الأركان العامة.

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