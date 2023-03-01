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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحب مزرعة إنتاج حيواني: حصلت على تمويل من البنك الزراعي بفائدة 5%

مزرعة انتاج حيواني
مزرعة انتاج حيواني

أجرى الإعلامي محمد شردي، مقم برنامج “ الحياة اليوم ” المذاع على قناة “ الحياة ”، جولة تفقدية في العديد من المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني في محافظة الفيوم .

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وقال كارم سعيد، صاحب واحدة من أكبر مزارع الإنتاج الحيواني في محافظة الفيوم، "بدأنا في عام 2015  بـ 25 رأس ماشية ووصلنا حاليا لـ 1000 رأس ماشية".

 وقال كارم سعيد "تواصلنا في البداية مع البنك الزراعي، وقدم الدعم لنا من أجل التوسعة في المشروع  وزيادة الإنتاجية".

وتابع "لم أقلق من الحصول على تمويل من البنك الزراعي، ونسير بخطى ثابتة ونحقق نجاحات" منوها بأنه "يحصل على تمويل من البنك الزراعي بفائدة 5 % فقط".

وأكمل كارم سعيد "نأمل في التوسع في المشروع من أجل زيادة الإنتاجية من الألبان".

البنك الزراعي مزرعة انتاج حيوانى اخبار التوك شو الماشية

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