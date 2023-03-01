صاحب مزرعة إنتاج حيواني: حصلت على تمويل من البنك الزراعي بفائدة 5%

أجرى الإعلامي محمد شردي، مقم برنامج “ الحياة اليوم ” المذاع على قناة “ الحياة ”، جولة تفقدية في العديد من المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني في محافظة الفيوم .

وقال كارم سعيد، صاحب واحدة من أكبر مزارع الإنتاج الحيواني في محافظة الفيوم، "بدأنا في عام 2015 بـ 25 رأس ماشية ووصلنا حاليا لـ 1000 رأس ماشية".

وقال كارم سعيد "تواصلنا في البداية مع البنك الزراعي، وقدم الدعم لنا من أجل التوسعة في المشروع وزيادة الإنتاجية".

وتابع "لم أقلق من الحصول على تمويل من البنك الزراعي، ونسير بخطى ثابتة ونحقق نجاحات" منوها بأنه "يحصل على تمويل من البنك الزراعي بفائدة 5 % فقط".

وأكمل كارم سعيد "نأمل في التوسع في المشروع من أجل زيادة الإنتاجية من الألبان".