البنك الزراعي يعلن تمويل ودعم أفكار ومشروعات شباب القرى| تفاصيل

أكد محمد يوسف رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بـ البنك الزراعي المصري، أن البنك لديه 11 مركز رواد النيل على مستوى محافظات الجمهورية .

وقال محمد يوسف في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة :" مركز رواد النيل متخصص في إجراء دراسة جدوى لأي فكرة مشروع يقدمها شباب القرى المصرية ثم يتم تمويلها".

وأضاف محمد يوسف:" نعمل مع البنك المركزي المصري وقطاع الشمول الموالي في مبادرة دعم أفكار رواد النيل ".

وتابع محمد يوسف:" البنك الزراعي منتشر في كافة محافظات الجمهورية بـ 1122 فرع على مستوى الجمهورية ونقدم الخدمات للمواطنين ".

واكمل محمد يوسف:" لدينا شباب في القرى يحتاجون إلى بنك يدعم أفكارهم ويقوم بتمويلها"، مضيفا:" نعمل على تعظيم الناتج القومي بتمويل أفكار واحلام الشباب لزيادة الإنتاجية".