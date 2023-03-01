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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أين كنتم في حوارة؟.. متظاهرون إسرائيليون يشتبكون مع رجال الشرطة بمظاهرات مسائية

صدى البلد

تجمع آلاف الإسرائيليين للاحتجاج في جميع أنحاء البلاد، متوجين يومًا من المظاهرات التي تقام على مدار الساعة ضد خطة الإصلاح القضائي للحكومة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، وقعت الاحتجاجات المسائية الرئيسية في القدس وتل أبيب، حيث تم الاشتباك بين عدد من المتظاهرين ورجال الشرطة.

وفي تل أبيب، حاصر المئات صالونًا لتصفيف الشعر كانت به سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هاتفين بعبارات مناهضة للحكومة.

وفي حي رحافيا بالقدس، منعت الشرطة مئات المتظاهرين الذين كانوا يسيرون باتجاه منزل رئيس الوزراء أثناء سعيهم لإغلاق الطريق، وأدت المواجهة إلى مشاجرات بسيطة مع رجال الشرطة.

وسمع العشرات وهم يهتفون "أين كنتم في حوارة"، منتقدين فشل الضباط في منع مقتل المستوطنين في البلدة الفلسطينية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما احتج مئات الإسرائيليين في عدة بلدات شمالية أيضًا، وفي زخرون يعكوف، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، لافتة إلى أن الضباط اعتقلوا ثمانية متظاهرين رفضوا إخلاء الشوارع.

إسرائيل نتنياهو الإسرائيليين خطة الإصلاح القضائي فلسطين تل أبيب

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