رئيس هيئة تنمية الصعيد يشيد بما تشهده محافظة المنيا من تقدم وتطور

قال شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الصعيد يشهد نمو وتطور كبير خلال الفترة الحالية، وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي وتعاون الحكومة والجهات المعنية.

وأضاف "شريف صالح" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن محافظة المنيا ستشهد اليوم افتتاح لهدية الرئيس السيسي للأهالي، مؤكدا على أن المواطن بدأ يشعر بتحسن في المعيشة والخدمات الحياتية.

واسترسل: محافظة المنيا تشهد تحسن كبير جدا، منوها بأن 65% من مشروع حياة كريمة ينفذ في الصعيد، بإجمالي 902 قرية على مستوى 10 محافظات في الصعيد.

وأكمل: الدولة تعمل عى إحداث تنمية صناعية في محافظات الصعيد، من خلال تنفيذ وإنشاء العديد من المشاريع، لسد الفجوة التنموية وإتاحة العديد من فرص العمل للشباب.