أقوى من الفياجرا.. تناول الفول الحراتي قبل العلاقة الزوجية لهذه الأسباب

يهتم الكثير من الرجال بصحتهم جيدا ويبحث البعض علي الصفات الطبيعية والاغذية المفيدة للعلاقة الزوجية ومن هذه الاطعمة المفيدة هي الفول الحراتي.

حيث ان الفول الحراتي او الفول الاخضر يقوم بتحسين أداء الرجال بالعلاقة الزوجية ويعمل علي تعزيز الدم وتدفقه بالجسم .



كما يحتوي الفول الاخضر او الفول الحراتي لاحتوائه على مادة الفيتوستيرول، وقد تعمل على خفض الكوليسترول الضار في الدم، مما يحافظ علي صحة الشرايين ويحميك من خطر انسداد وتصلب الأوعية الدموية الطرفية.

ويعد الفول الأخضر من الأطعمة التي لها فعالية عالية تعادل الفياجرا، حيث يساعد على زيادة القدرة الجنسية عند الرجال حيث انه يساعد على زيادة الخصوبة عند الرجال وفقا لwebmed.

كما يحمي الفول الاخضر من خطر الاصابة باالتهاب البروستاتا حيث يوجد مضادات اكسدة، تساعد بدورها على تقوية الجهاز المناعي.

ويعد الفول الأخضر من افضل البروتينات التي تساعد على تقوية العضلات لدى الرجال.