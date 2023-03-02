صواريخ ومضادات طيران.. البحرية الأمريكية تصادر قارباً إيرانياً عليه أسلحة خطيرة

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها صادرت قاربًا إيرانيًا يحمل صواريخ مضادة ومكونات صواريخ باليستية في 23 فبراير الماضي بالتعاون مع البحرية البريطانية.

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الأربعاء، بتصريحات وزراة الخارجية الأمريكية بشأن امتلاك إيران للسلاح النووي.

وجاء في نبأ عاجل :"الخارجية الأمريكية: واثقون من الالتزام الذي وضعناه على أنفسنا وهو عدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي".

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، إن "الحرب على أوكرانيا يمكن أن تنتهي اليوم إذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة سترحب بالسلام في أوكرانيا إذا توفرت فرصة لذلك.

وأوضح بلينكن - خلال زيارته إلى أوزباكستان، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن الرئيس بوتين هو من بدأ هذه الحرب ويمكنه في أي وقت أن يوقفها، داعيًا إلى أن يضمن المجتمع الدولي ألا تكرر روسيا ما اقترفته في أوكرانيا.