بعد قرار الحكومة بعودته.. أهداف وأسباب عودة العمل بالتوقيت الصيفي |فيديو

كشفت الإعلامية نهاد سمير، تفاصيل عن موافقة الحكومة على عودة العمل بالتوقيت الصيفي لترشيد استهلاك الطاقة، قائلة: إنه بالأمس كان هناك اجتماع مهم لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، تمت من خلاله الموافقة على مشروع قانون بشأن عودة العمل بالتوقيت الصيفي.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن العمل بالتوقيت الصيفي له أهمية كونه نظامًا يحافظ على الطاقة، طبقا لوجود ضوء الشمس ساعة إضافية، إلى جانب مساعدة التوقيت الصيفي على توفير الطاقة المستخدمة بالمنازل.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن سبب تطبيق الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي ما يشهده العالم كله من ظروف ومتغيرات اقتصادية، والتي تأتي من خلال سعي الحكومة لترشيد استغلال الطاقة، لافتة إلى أن التوقيت الصيفي يتم من خلال إعادة ضبط الساعات فى بداية الربيع بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.

الهدف من قرار عودة العمل بالتوقيت الصيفي

وأشارت الإعلامية نهاد سمير، إلى أن الهدف من قرار التوقيت الصيفي هو تبكير أوقات العمل والفعاليات العامة التي نعيشها كلها.