عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات المصريين في اليوم الأول بالبطولة العربية للمواي تاي

صدى البلد

تنطلق اليوم الخميس منافسات البطولة العربية للمواي تاي عموم للرجال والسيدات والمقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة أبوظبي حتى 6 مارس الجاري.

ويتنافس اللاعبون المصريون اليوم في 7 مباريات حيث يواجه مصطفى نور الدين أمام بطل الإمارات وعمرو جلال أمام بطل الإمارات و محمد حسن أمام بطل الإمارات و حمد رمضان أمام بطل السعودية و عماد الحلبي أمام بطل فلسطين ومحمد محمود أمام بطل السعودية و رضا حسني بطلة المغرب.

ويشارك المنتخب الوطني للمواي تاي ببعثة مكونة من 11 لاعب ولاعبة بواقع 7 لاعبين و 4 لاعبات للمنافسة على المراكز الأولى في البطولة العربية التي يشارك فيها 20 دولة و240 لاعب ولاعبة.

وقال محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إنه طبقا لتعليمات الاتحاد العربي للمواي تاي سيتم المنافسة في البطولة العربية المقبلة في منافسات الرجال في أوزان 51، 60، 63.5، 67، 71، 75، 81، 91 كجم، وفي منافسات السيدات 4 أوزان 48، 54، 60، 63.5 كجم.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، أنه بعد الاستقرار على اختيارات عناصر المنتخب الوطني تم تجهيز اللاعبين من خلال خطة فنية تمثلت في إقامة معسكر مفتوح للاعبين داخل المركز الأوليمبي بالمعادي ثم معسكر مغلق قبل موعد المشاركة في البطولة العربية على مدار شهر فبراير حتى يتسنى تجهيز اللاعبين بالشكل الأكمل والمنافسة على المراكز الأولى في البطولة العربية.

وتتكون البعثة من محمد إبراهيم، رئيسًا للبعثة و رفعت أحمد جابر مديرًا فنيًا، وليد زكريا إبراهيم مدربًا لمنتخب السيدات، ومحمود عبد الحميد مدربًا مساعدًا.
 

مصر عيد الاتحاد المصري أبوظبي المنتخب الوطني المصري البطولة العربية الامارات العربيه المتحده دولة الامارات الإمارات العربية أبو المعادي الاتحاد العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

الجرام أقل من 1500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب الآن

تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن إستبعاد الهلال السوداني

شوبير يحسم الجدل ويكشف حقيقة انفعال الخطيب على سيد عبد الحفيظ |فيديو

أعلى درجة حرارة في الشتاء| موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الطقس البارد

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

محافظة القاهرة: لا زيادة في تعريفة سيارات النقل الجماعي والسرفيس

ترشيحاتنا

انتصار وحيد.. الأهلي يخفق فى فك شفرة الأندية آخر 6 مباريات بمختلف البطولات

مواعيد مباريات المصريين في اليوم الأول بالبطولة العربية للمواي تاي

كل يوم جمعة.. الكشف على السيدات مجانا بمستشفيات الشرطة بمناسبة عيد الأم

استفزاز متعمد.. أول رد من كييف على تسلل مجموعة أوكرانية إلى بريانسك

لو السواق زود عليك الأجرة في القاهرة.. اتصل بهذه الأرقام فورًا

الحفاظ على القمة صعب.. فيفا يوجه رسالة لـ محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الجوية تحتفل بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للطائرات الرافال

كنت هموت.. ماذا قررت بريطانية تعرضت لعملية تجميل فاشلة في تركيا

بسبب إثارة الأزمات.. الأهلي يجمد نجم الفريق وعرضه للبيع في نهاية الموسم

5 أسماء مشهورة في مصر مهددة بالانقراض.. هل أنت منهم؟

فيديو

نزلت 24 جنيها.. هبوط أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

في 6 ساعات.. طبيب مصري ينقذ حياة طفلة سودانية

موجة حارة في الشتاء.. درجات الحرارة تصل لـ35 والأرصاد تحذر

تأثير بركان البحر وتسونامي على مصر.. تنبؤات الباحث الهولندي تثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ