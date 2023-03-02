مواعيد مباريات المصريين في اليوم الأول بالبطولة العربية للمواي تاي

تنطلق اليوم الخميس منافسات البطولة العربية للمواي تاي عموم للرجال والسيدات والمقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة أبوظبي حتى 6 مارس الجاري.

ويتنافس اللاعبون المصريون اليوم في 7 مباريات حيث يواجه مصطفى نور الدين أمام بطل الإمارات وعمرو جلال أمام بطل الإمارات و محمد حسن أمام بطل الإمارات و حمد رمضان أمام بطل السعودية و عماد الحلبي أمام بطل فلسطين ومحمد محمود أمام بطل السعودية و رضا حسني بطلة المغرب.

ويشارك المنتخب الوطني للمواي تاي ببعثة مكونة من 11 لاعب ولاعبة بواقع 7 لاعبين و 4 لاعبات للمنافسة على المراكز الأولى في البطولة العربية التي يشارك فيها 20 دولة و240 لاعب ولاعبة.

وقال محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إنه طبقا لتعليمات الاتحاد العربي للمواي تاي سيتم المنافسة في البطولة العربية المقبلة في منافسات الرجال في أوزان 51، 60، 63.5، 67، 71، 75، 81، 91 كجم، وفي منافسات السيدات 4 أوزان 48، 54، 60، 63.5 كجم.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، أنه بعد الاستقرار على اختيارات عناصر المنتخب الوطني تم تجهيز اللاعبين من خلال خطة فنية تمثلت في إقامة معسكر مفتوح للاعبين داخل المركز الأوليمبي بالمعادي ثم معسكر مغلق قبل موعد المشاركة في البطولة العربية على مدار شهر فبراير حتى يتسنى تجهيز اللاعبين بالشكل الأكمل والمنافسة على المراكز الأولى في البطولة العربية.

وتتكون البعثة من محمد إبراهيم، رئيسًا للبعثة و رفعت أحمد جابر مديرًا فنيًا، وليد زكريا إبراهيم مدربًا لمنتخب السيدات، ومحمود عبد الحميد مدربًا مساعدًا.

