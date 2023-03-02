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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نفخر بشراكتنا.. إيرباص: مصر للطيران أول مشغل للطائرة A321neo في أفريقيا

صدى البلد

أعرب ميكائيل هوارى مسؤول شركة ايرباص عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن سعادته بالتواجد في القاهرة اليوم، للاحتفال بإنجاز جديد في سياق الشراكة طويلة الأمد التي تجمع إيرباص ومصر للطيران، قائلا: "نفخر في إيرباص بنجاحنا في بناء علاقات طويلة الأمد مع شركائنا، حيث تمتد شراكتنا مع مصر للطيران إلى أكثر من ٤٠ عاماً، منذ تسليمها أولى طائراتنا من طراز A300".

وأضاف ميكائيل هواري، خلال الاحتفالية المقامة في مطار القاهرة، بتسليم مصر للطيران أول طائرة من طراز A321neo، بما يجعلها أول شركة طيران تشغّل هذا الطراز من الطائرات في أفريقيا.

كما يشرفنا دعم تشغيل رحلة نقل الطائرة من هامبورغ إلى القاهرة باستخدام 34% من وقود الطيران المستدام، في خطوة تؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز استدامة قطاع الطيران.

وتنضم هذه الطائرة الحديثة إلى أسطول طائرات إيرباص لدى مصر للطيران المؤلف من طائرات من طراز A220 وA320ceo وA320neo وA330، بما يعكس الجهود الدؤوبة والمستمرة التي تبذلها مصر للطيران لتوسيع أسطولها من طائرات إيرباص لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي. 

وتعد طائرة A321neo أكبر الطائرات من حيث الجسم في عائلة A320 ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في إيرباص، وتتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 20% لكل مقعد مقارنةً بالجيل السابق من الطائرات المنافسة، ما يعزز قدرة مصر للطيران على الاستفادة من الكفاءة المعززة، وعلى الوفاء بالتزامها تجاه الاستدامة، فضلاً عن تقليل تكاليف التشغيل.

وأثق تماماً بقدرة طائرة A321neo على لعب دور محوري في ضمان النجاح المستمر لمصر للطيران.

واختتم، أود أن أشكر الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني والمهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصر للطيران وعائلة مصر للطيران بأكملها على ثقتهم وتعاونهم المستمر، وأتطلع للمضي قدماً بهذه الشراكة الراسخة والمثمرة بين شركتينا.

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