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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سامح شكري يلتقي نظيره السعودي على هامش قمة العشرين |ماذا حدث؟

سامح شكري مع وزير
سامح شكري مع وزير الخارجية سعودي

التقي وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الخميس، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي. 

ونشرت وزارة الخارجية السعودية تغريدة تعلن لقاء وزيري الخارجية في الهند، قائلة: "سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان".

وأضافت السفارة: "يلتقي معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية الهند".

وكان قد التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس، بنظيرته الكندية ميلاني جولي على هامش اجتماع المجموعة العشرين المنعقد بنيوديلهي عاصمة الهند.

وأشاد الوزير المصري بالتعاون الاقتصادي والأكاديمي بين البلدين ويرحب بالتشاور والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات.

كما التقى وزير الخارجية المصري نظيره البريطاني ، جيمس كليفرلي لمناقشة أبرز ملفات التعاون الثنائية بين البلدين، والتشاور حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الأهتمام المشترك.

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إلى جانب لقائه بوزير الخارجية الهولندي " فوبكه هوكسترا"على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

ورحب الوزير شكري خلال اللقاء بالتوجه الاستثماري لهولندا لزيادة حجم استثماراتها في مصر، والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات الهولندية في السوق المصرية.

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