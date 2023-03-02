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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق قدم.. موعد تسليم ملفات المتقدمين فى وظائف قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

يسعي خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، دفعة 2022، إلي معرف. آخر موعد لتسليم الملفات فى وظيفي. مندوب مساعدة ب هيئة قضايا الدولة والتي بدأت بالفعل فى التسليم من السبت 18 فبراير.

وبدء الراغبين فى الحصول على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة التوجه بملفاتهم  إلي مقر نادى مستشارى قضايا الدولة، منذ السبت 18 فبراير حيث يستمر تقديم الملفات حتي الخميس 13 مارس.

موعد تسليم الملفات فى وظائف هيئه قضايا الدولة

- ووفق الجدول فإنه تم تحديد أيام 1، 2 مارس 2023 جامعة أسيوط.

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اعرف يومك.. مواعيد التقديم لوظائف هيئة قضايا الدولة والشروط المطلوبة

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"قضايا الدولة" تتسلم ملفات تعيين خريجى كليات الحقوق بوظيفة مندوب مساعد

- اما 4 مارس 2023  مخصص لجامعة المنوفية وجامعة المنوفية السادات و 5 مارس 2023 جامعة حلوان وجامعة الفيوم.

-  6 مارس 2023 مخصص لجامعة جنوب الوادي وجامعة بورسعيد و7 مارس 2023 جامعة أسوان وجامعة دمياط.

- كما تم تحديد أيام 8، 9 مارس 2023 جامعة سوهاج وتحديد 11 مارس 2023 جامعة الأزهر قاهرة بنين وجامعة الأزهر بنات دمنهور وأزهر تفهنا الأشراف، 12 مارس2023 أزهر بنين دمنهور وأزهر طنطا وأزهر بنات الإسكندرية

- وتم تحديد 13 مارس 2023 أزهر بنين أسيوط وأزهر بنات أسيوط وأزهر بنات المنيا، 14 مارس2023 أزهر بنات القاهرة و أزهر بنات المنصورة و كلية الشرطة

- تحديد 15، 16 مارس2023 تخلفات وجامعات أخرى

شروط التقديم على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

- تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم لا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

- كما يشترط الا يتعدى عمر المتقدم 30 عاما، فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

- ويجب نجاح المتقدم في المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التى تجرى فى هذا الشأن.

- يشترط أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

-كما تشمل الشروط أيضا إثبات اللياقة الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التى تحددها الهيئة.

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بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والسكة الحديد

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كيف يمكن الالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة إلكترونيا؟

التقديم وظيفة هيئة قضايا الدولة

وإتاحة هيئة قضايا الدولة التقديم للراغبين فى الحصول على وظيفة مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، دفعة 2022،  إلكترونيا عبر الموقع الرسمى للهيئة من 28 يناير  حتي يوم 16 فبراير.

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