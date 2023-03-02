محافظ الغربية يكرم مسئولين حكوميين و٣ مراكز تكنولوجية جددت شهادة الأيزو

المحافظ يكرم أصغر مؤلفة وأوائل الجمهورية في المسابقات المختلفة

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بديوان عام المحافظة ٨٢ من أبناء محافظة الغربية المتميزين في مختلف الأنشطة، وذلك في الحفل الدوري الذي تقيمه المحافظة لتكريم أبنائها بحضور الدكتور، أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وكرم محافظ الغربية مديري المراكز التكنولوجية بحي ثان طنطا، حي أول المحلة وسمنود، لحصولهم على تجديد شهادة الأيزو ٩٠٠١، وذلك بحضور اللواء كمال عزت رئيس مركز ومدينة سمنود، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والمحاسب أحمد المغاورى رئيس حي أول المحلة.

وأشاد المحافظ بالطفرة الحقيقة التي شهدتها المراكز التكنولوجية خلال الفترة الماضية، حيث حصلت جميع المراكز التكنولوجية الـ ١٠ على شهادة الأيزو نتيجة عملية التطوير المستمرة التي تنفذها المحافظة بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أيسر وأسرع.

وأضاف محافظ الغربية أنه بجانب المراكز التكنولوجية الثابتة داخل مجالس المدن والأحياء، تم الدفع بعدد ٢ سيارة مركز تكنولوجي متنقل، يجوب قرى المراكز والمدن من أجل تقديم كافة الخدمات والمعاملات بشكل ميسر للمواطنين.

كما كرم الدكتور طارق رحمي ٢٨ من العاملين بالديوان العام بالمحافظة والمراكز والأحياء والمديريات لحصولهم على شهادة إتمام برنامج المسئول الحكومي المحترف، والذي تم تنفيذه من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب لمدة ٤٠ يوما بإجمالي 120 ساعة تدريبية خلال الفترة من 22/8/2021 إلى 17/10/2021، بهدف رفع كفاءة المتدربين لتأدية وظائفهم بطرق أكثر احترافية، وبما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

وفي سياق آخر وجه رحمي التحية والتقدير لفريق كرة القدم بإدارة بسيون التعليمية وذلك عقب حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في البطولة الرياضية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، قائلا " شرفتم المحافظة ونقدم لكم كل أوجه الدعم من أجل استمرار تميزكم وتفوقكم ، كما كرم المحافظ ٣٢ طالبا وطالبة من الطلاب المتميزين والحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الأنشطة الطلابية (الرياضية، الفنية، الثقافية والدينية)، واختتم الحفل بتكريم الشاعرة بسنت إيهاب أحمد متولي، أصغر مؤلفة قامت بتأليف كتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.