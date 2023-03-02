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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يهدد أسواق الأسهم الأمريكية .. الدولار يثير ذعر وول ستريت

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن مستثمرو وول ستريت يستعدون لتذبذب آخر في أسواق الأسهم الأمريكية، وهو ارتفاع الدولار الأمريكي.

ووصل الدولار، وهو ليس فقط العملة العالمية المهيمنة ولكن أيضًا المتغير الرئيسي الذي يؤثر على الظروف الاقتصادية العالمية، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا العام الماضي بعد أن تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف متشدد برفع أسعار الفائدة.

منذ ذلك الحين، بدا أن التضخم قد خف، مما أدى إلى انخفاض الدولار ولكن في الأسابيع الأخيرة، حيث أظهرت مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية أن معركة التضخم في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم تنته بعد، حيث ارتفعت العملة بنحو 4٪ من أدنى مستوياتها الأخيرة، وتقع الآن بالقرب من أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع.

وأؤكد المستثمرون على هذا الانتعاش المفاجئ، لأن الدولار القوي يعني أن المنتجات الأمريكية الصنع تصبح أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، كما تنخفض قيمة الإيرادات الخارجية وتضعف التجارة العالمية.

ولا تشعر الشركات متعددة الجنسيات بالإثارة حيال أي من هذا.

وقال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في “LPL Financial”، إن “حوالي 30٪ من جميع عائدات شركات S&P 500 يتم تحقيقها في أسواق خارج الولايات المتحدة”.

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وقال كروسبي إن “الدولار الأمريكي يجد نفسه مرة أخرى عند مفترق طرق مهم. في حين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يعتمد بثبات على البيانات، فإن مسار الدولار أيضًا لا يزال يركز على التضخم والاستجابة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي”.

وكتب محللو ويلز فارجو في مذكرة: “كان الدولار الأمريكي القوي بمثابة رياح معاكسة للأرباح الدولية وأداء الأسهم للمستثمرين الأمريكيين”.

وكان فبراير شهرًا صعبًا بالنسبة للأسواق، حيث أنهى مؤشر داو جونز في فبراير منخفضًا بنسبة 4.19٪، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.6٪، وخسر مؤشر ناسداك ما يزيد قليلاً عن 1٪.

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