طه الناظر: توجيهات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات تؤكد شعوره بالمواطن البسيط

ثمن النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بزيادة الأجور والمعاشات من أول أبريل القادم.

وقال "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، إن حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات الهامة بمحافظة المنيا، تؤكد تماما أن المواطن المصري في صدارة اهتمامات الدولة، وأنها تسعى دائما إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عنه.

ووصف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، تلك الإجراءات بالإنسانية، موضحا أنها ستساهم في تخفيف آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة عن كاهل الأسر المصرية.

وأضاف النائب، أنها ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الرئيس السيسي الحكومة بزيادة الأجور والمعاشات، فدائما تصدر توجيهات من القيادة السياسية لرعاية الأسر، وهذا يدل على شعور الرئيس بالبسطاء ومحدودي الدخل.

وأشاد النائب طه الناظر، بصدور تلك التوجيهات في هذا التوقيت الهام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع.