مناشدة نووية.. وزير خارجية أمريكا يكشف عن رسالته لنظيره الروسي بقمة العشرين

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إنه أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن واشنطن مستعدة للدخول في حوار بشأن خفض الأسلحة النووية.

وأوضح بلينكن، أنه طالب موسكو بالتراجع عن قرار تعليق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" النووية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إنه طلب من لافروف وقف الحرب في أوكرانيا والدخول في حوار سلمي، وتمديد اتفاق تصدير الحبوب دون أي تأخير، معتبراً أن الرئيس الروسي بوتين استغل الجوع كأداة في الحرب.

وأضاف أن وزيرا خارجية روسيا والصين هما من فقط من عارضا البيان الختامي لوزراء خارجية مجموعة العشرين.

وأشار إلى أن أنه "تمت إثارة تقديم الصين السلاح لروسيا في اجتماع وزراء الخارجية".