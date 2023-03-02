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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم قرارات الرئيس.. كمال أبوعيطة: نرغب في المزيد من الدعم .. فيديو

كمال أبو عيطة، وزير
كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق

قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، أنا أحييى قرارات الرئيس السيسي اليوم، مشيرا إلى أن الرئيس رفع المرتبات والمعاشات، وهو أمر عظيم.

وقال كمال أبو عيطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أن  زيادة المعاشات خطوة مهمة، لكن نرغب بمزيد من الدعم .

وتابع وزير القوى العاملة الأسبق، أطالب بمشروع جديد لرفع حد الإعفاء الضريبي، مؤكدا أن العمال والموظفين يتحملون العبء الأكبر في الضرائب

 تنحاز للفئات الضعيفة. 

وأشار كمال أبو عيطة إلى أن الدولة يجب أن تنحاز للفئات الضعيفة، مؤكدا أنه يجب أن تنتبه الدولة وحكومتها  إلى الاهتمام بملفات الزراعة والصناعة والابتعاد عن المؤسسات الدولية التي لا تعرف معاناة شعبنا .

 

كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الرئيس السيسي زيادة المرتبات والمعاشات الإعفاء الضريبي

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