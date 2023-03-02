أخبار السيارات|هيونداي أكسنت مستعملة بـ 90 ألف جنيه.. الوديعة البنكية لـ توسان بعد تخفيضها 70%

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
موفرة في البنزين.. هيونداي أكسنت مستعملة بـ 90 ألف جنيه| صور
يبحث العديد من الموظفين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات اقتصادية بسعر مناسب وموفرة في استهلاك البنزين، وذلك من أجل قضاء الاحتياجات والمهام اليومية البسيطة، مثل الذهاب للعمل والتسوق وغيرها.
أودي تكشف عن أول دراجة كهربائية لتسلق الجبال| صور
دخل العديد من أكبر صناع السيارات عالمياً في قطاع الدراجات الكهربائية، أبرزها بورشه، التي استحوذت مؤخرًا على ترسانة من العلامات التجارية للدراجات الكهربائية الإلكترونية، وعبرت رفيان أيضًا عن اهتمامها بقطاع الدراجات الكهربائية، حيث يتم الآن إنشاء أول دراجة إلكترونية مطورة من رفيان تعمل بالكهرباء.
في دقيقة.. سرقة 6 سيارات دودج بقيمة 600 ألف دولار بأمريكا| تفاصيل
اقتحم عدد من المجرمين أحد توكيلات السيارات بالولايات المتحدة في حوالي الساعة 2 صباح يوم الثلاثاء، وسرقو ستة سيارات دودج تشالنجر SRT Hellcats في أقل من دقيقة وفقًا للسلطات، وحتى كتابة هذه السطور، حددت الشرطة موقع خمسة من الستة لكن واحدًا منها لا يزال حراً.
سعر هيونداي I20 في مصر| صور
شهدت السيارة هيونداي I20 موديل 2022 زيادة سعرية جديدة على جميع فئاتها المطروحة بالسوق المحلي والتي بلغ عددها 4 فئات، هي SPIRIT و DYNAMIC و ELITE و ULTIMAT.
ألمانيا وإيطاليا ترفضان حظر محركات الوقود في 2035| تفاصيل
يعتبر تصويت الاتحاد الأوروبي لعام 2022 لحظر مبيعات سيارات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الحفري " ICE" والمنتجة للانبعاثات الكربونية في عام 2035 بمثابة الموت النهائي لها واستبدالها بالسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة في القارة العجوز بداية من عام 2035.
للمغتربين المصريين.. الوديعة البنكية لـ هيونداي توسان بعد تخفيضها 70%
وافق مجلس النواب المصري على تخفيض قيمة الودائع البنكية بالدولار لسيارات المصريين المستوردة من الخارج بنسبة تصل الى 70% تقريباً، كما تم مد المهلة لمدة 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها.