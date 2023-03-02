عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|هيونداي أكسنت مستعملة بـ 90 ألف جنيه.. الوديعة البنكية لـ توسان بعد تخفيضها 70%

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

موفرة في البنزين.. هيونداي أكسنت مستعملة بـ 90 ألف جنيه| صور

يبحث العديد من الموظفين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات اقتصادية بسعر مناسب وموفرة في استهلاك البنزين، وذلك من أجل قضاء الاحتياجات والمهام اليومية البسيطة، مثل الذهاب للعمل والتسوق وغيرها.

 

أودي تكشف عن أول دراجة كهربائية لتسلق الجبال| صور

دخل العديد من أكبر صناع السيارات عالمياً في قطاع الدراجات الكهربائية، أبرزها بورشه، التي استحوذت مؤخرًا على ترسانة من العلامات التجارية للدراجات الكهربائية الإلكترونية، وعبرت رفيان أيضًا عن اهتمامها بقطاع الدراجات الكهربائية، حيث يتم الآن إنشاء أول دراجة إلكترونية مطورة من رفيان تعمل بالكهرباء.

 

في دقيقة.. سرقة 6 سيارات دودج بقيمة 600 ألف دولار بأمريكا| تفاصيل

اقتحم عدد من المجرمين أحد توكيلات السيارات بالولايات المتحدة في حوالي الساعة 2 صباح يوم الثلاثاء، وسرقو ستة سيارات دودج تشالنجر SRT Hellcats في أقل من دقيقة وفقًا للسلطات، وحتى كتابة هذه السطور، حددت الشرطة موقع خمسة من الستة لكن واحدًا منها لا يزال حراً.

 

سعر هيونداي I20 في مصر| صور

شهدت السيارة هيونداي I20 موديل 2022 زيادة سعرية جديدة على جميع فئاتها المطروحة بالسوق المحلي والتي بلغ عددها 4 فئات، هي SPIRIT و DYNAMIC و ELITE و ULTIMAT.

 

ألمانيا وإيطاليا ترفضان حظر محركات الوقود في 2035| تفاصيل

يعتبر تصويت الاتحاد الأوروبي لعام 2022 لحظر مبيعات سيارات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الحفري " ICE" والمنتجة للانبعاثات الكربونية في عام 2035 بمثابة الموت النهائي لها واستبدالها بالسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة في القارة العجوز بداية من عام 2035.

 

للمغتربين المصريين.. الوديعة البنكية لـ هيونداي توسان بعد تخفيضها 70%

وافق مجلس النواب المصري على تخفيض قيمة الودائع البنكية بالدولار لسيارات المصريين المستوردة من الخارج بنسبة تصل الى 70% تقريباً، كما تم مد المهلة لمدة 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها.

هيونداي المانيا مصر دودج أودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه شهريا و3500 حد أدنى| زيادة في المرتبات والمعاشات من إبريل.. أخبار سارة للمصريين

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. 5 هدايا من الرئيس

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن استبعاد الهلال السوداني

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

إعلان عاجل من التأمينات بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات.. ماذا يحدث

قرار عاجل من الخطيب بشان نجم الفريق عقب إصابته

موضوعات متعلقة

وفر بنزين.. 5 سيارات مستعملة بمحرك 1300 سي سي سي| صور

موفرة في البنزين.. هيونداي أكسنت مستعملة بـ 90 ألف جنيه| صور

أودي تكشف عن أول دراجة كهربائية لتسلق الجبال| صور

في دقيقة.. سرقة 6 سيارات دودج بقيمة 600 ألف دولار بأمريكا| تفاصيل

سعر هيونداي I20 في مصر| صور

ألمانيا وإيطاليا ترفضان حظر محركات الوقود في 2035| تفاصيل

للمغتربين المصريين.. الوديعة البنكية لـ هيونداي توسان بعد تخفيضها 70%

لو معاك أقل من 200 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في مصر| صور

ترشيحاتنا

المنيا : بناء 5 مستشفيات جديدة بالمحافظة بـ 10 مليارات جنيه

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة غدا إلى نهاية الأسبوع

رصد حالات عديدة.. شلل الأطفال يهدد إسرائيل

مصرع وإصابة 16 شخصا في حادث تصادم أتوبيس وثلاث سيارات بالشرقية

إذلال لـ أمريكا.. محاولات حلف الناتو لهزيمة روسيا تنذر بكارثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الشوكولاتة بوصفة اقتصادية

ماذا يحدث للدماغ في حالة عدم النوم ليلة واحدة؟

6 ملايين دولار.. ماذا كانت هدية ميسي لـ لاعبي الأرجنتين بعد الفوز بكأس العالم

كواليس جديدة لإنقاذ الكلب المعجزة.. 23 حيا تحت الأنقاض وصاحبه ينتظره

فيديو

السيسي يوجه رسائل جديدة للشعب: أنا مش في برج عالي.. ومصر محتاجة أمانة في العمل «فيديوجراف»

لا زيادة في أسعار المواصلات.. رد قوي على الشائعات.. فيديو

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. هدايا الرئيس اليوم.. فيديو

لا زيادة في أسعار السلع وتحذير مهم للتجار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ