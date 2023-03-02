أخبار السيارات|هيونداي أكسنت مستعملة بـ 90 ألف جنيه.. الوديعة البنكية لـ توسان بعد تخفيضها 70%

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يبحث العديد من الموظفين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات اقتصادية بسعر مناسب وموفرة في استهلاك البنزين، وذلك من أجل قضاء الاحتياجات والمهام اليومية البسيطة، مثل الذهاب للعمل والتسوق وغيرها.

دخل العديد من أكبر صناع السيارات عالمياً في قطاع الدراجات الكهربائية، أبرزها بورشه، التي استحوذت مؤخرًا على ترسانة من العلامات التجارية للدراجات الكهربائية الإلكترونية، وعبرت رفيان أيضًا عن اهتمامها بقطاع الدراجات الكهربائية، حيث يتم الآن إنشاء أول دراجة إلكترونية مطورة من رفيان تعمل بالكهرباء.

اقتحم عدد من المجرمين أحد توكيلات السيارات بالولايات المتحدة في حوالي الساعة 2 صباح يوم الثلاثاء، وسرقو ستة سيارات دودج تشالنجر SRT Hellcats في أقل من دقيقة وفقًا للسلطات، وحتى كتابة هذه السطور، حددت الشرطة موقع خمسة من الستة لكن واحدًا منها لا يزال حراً.

شهدت السيارة هيونداي I20 موديل 2022 زيادة سعرية جديدة على جميع فئاتها المطروحة بالسوق المحلي والتي بلغ عددها 4 فئات، هي SPIRIT و DYNAMIC و ELITE و ULTIMAT.

يعتبر تصويت الاتحاد الأوروبي لعام 2022 لحظر مبيعات سيارات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الحفري " ICE" والمنتجة للانبعاثات الكربونية في عام 2035 بمثابة الموت النهائي لها واستبدالها بالسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة في القارة العجوز بداية من عام 2035.

وافق مجلس النواب المصري على تخفيض قيمة الودائع البنكية بالدولار لسيارات المصريين المستوردة من الخارج بنسبة تصل الى 70% تقريباً، كما تم مد المهلة لمدة 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها.