قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ديانج يرفض عرض تجديد الأهلي.. ناد سعودي على طاولة المفاوضات
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310 مليارات جنيه من البنوك
أشعل السوشيال ميديا.. تفاصيل اعتد اء شاب على صغير يبيع العسلية بالمحلة |صور
بن جفير: أدعو نتنياهو إلى وقف المفاوضات وإصدار التعليمات اللازمة لاحتلال غزة بالكامل
توافق مصري-سعودي شامل يرسم ملامح المرحلة المقبلة.. ويؤكد: علاقاتنا أقوى من حملات التشويش
الأمم المتحدة: استهداف أماكن العبادة في غزة غير مقبول
أعتذر عن الخبر | جمال عبد الناصر ينفي وفاة زيزي مصطفى
نجاة شيماء سيف من الموت في حادث مروّع بأكتوبر
سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا السويداء إلى 516 قتـ.ـيلاً بينهم 86 إعدامًا ميدانيًا
تزوير البطاقة .. حفظ بلاغ اتهام أبناء محمود عبد العزيز لـ بوسي شلبي
جيش الاحتلال يطالب الفلسطينيين بإخلاء منطقة جباليا في غزة
من السبت 19 يوليو | قرار رسمي في السكة الحديد لهذه القطارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان: المجتمع المدني يواجه صعوبة في متابعة وتقييم الخدمات الصحية

المشاركون في الندوة
المشاركون في الندوة
الديب أبوعلي

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان “لجنة الحقوق الإجتماعية” مائدة مستديرة بعنوان: "تعزيز دور المجتمع المدني في تقديم خدمات الرعاية الصحية"، وذلك في إطار تنفيذ خطة اللجنة  وضمن جهود المجلس لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، والدكتورة نهى طلعت عبد القوي عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاجتماعية، وعدد من أعضاء المجلس.

شارك في المائدة المستديرة نخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع الرعاية الصحية، من بينهم الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، واللواء محمد مصطفى وطارق سليمان ممثلين عن بيت الزكاة والصدقات المصري، والدكتور محمود فؤاد ممثلًا عن مؤسسة شفا الأورمان، والدكتور محمد الرفاعي عن مؤسسة مصر الخير، والدكتورة جيلان أحمد عن مؤسسة بهية، والدكتورة إيمان شريف عن مؤسسة أهل مصر، والدكتورة وجيدة أنور عن الاتحاد النوعي للصحة، ومحمد فرغل عن بنك الشفاء، وأحمد موسى عن مؤسسة صناع الحياة، ومحمد فرغلي عن مستشفى الناس، والدكتورة نعمات حجازي عن جمعية أصدقاء مرضى أورام إسكندرية.

منظمات المجتمع المدني 

وأكد السفير كارم على الدور القائم والمهم الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الحق في الصحة هو أحد الحقوق الأساسية التي يجب تعظيمها، مشيدا بالنموذج الذي قدمته الدولة المصرية في مواجهة فيروس سي باعتباره إنجازًا شبه إعجازي جعل مصر تبرز على الخريطة الصحية العالمية، لافتا إلى أهمية مراعاة الخصوصيات الجغرافية والديموغرافية في توزيع الخدمات الصحية.

وأكد أمين عام المجلس، أن أحد أهداف المجلس في الفترة الأخيرة هو توطيد العلاقات والشراكات مع منظمات المجتمع المدني باعتبارهم شركاء حقيقيين في دعم الحق في الصحة والسكن كجزء من الحقوق الأساسية، مشددًا على أهمية متابعة التقدم المحرز في التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومعتبرا أن مساهمة المجتمع المدني في تقديم خدمات الرعاية الصحية لا يمكن إنكارها.

كما أشار إلى أن بعض التوصيات الصادرة عن الفعالية تضمنت اقتراحات مثل إعفاء هذه المؤسسات من الضرائب، أو تخصيص أراضٍ لها، أو تسهيلات جمركية، بما من شأنه تعزيز الأطر التشريعية التي تدعم تقديم الخدمة العامة.

من جانبها، أوضحت نهى عبد القوي، أن اللجنة الإجتماعية أجرت زيارات ميدانية إلى شمال سيناء ودمياط لتفقد أوضاع البنية التحتية للمستشفيات مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني تواجه صعوبة في متابعة وتقييم الخدمات بسبب غياب آليات واضحة للتواصل مع مديريات الصحة بالمحافظات.

كما أكدت أهمية تفعيل صندوق الاستثمار الخيري، وضرورة استكمال الحوار مع المشرعين بشأن قانون (49)، مشددة على ضرورة إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات الصحية، وتفعيل التنسيق بين الدولة والقطاع الأهلي، وتذليل العقبات البيروقراطية، موضحة أن المجلس بصدد تنظيم جلسة موسعة قريبًا تضم ممثلي المنظمات الصحية والجهات الرسمية لتوسيع دائرة النقاش وتبادل الخبرات.

وناقشت المائدة سبل دعم وتمكين منظمات المجتمع المدني في قطاع الصحة مستعرضة التحديات التي تواجهها، مع تقديم مقترحات عملية لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يوسع من نطاق مساهمة القطاع الأهلي ويعزز الحق في الصحة ويدعم جهود الدولة في هذا المجال.

المجلس القومي لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني قطاع الرعاية الصحية بيت الزكاة والصدقات المصري شمال سيناء الضرائب قانون 49 المجتمع المدني القطاع الأهلي فيروس سي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

كأس إنتركونتيننتال

فيفا حسمت الجدل.. هل يشارك الأهلي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

أسعار السجائر

رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تعديل أحكام "الضريبة على القيمة المضافة"

ترشيحاتنا

المشاركون في الندوة

القومي لحقوق الإنسان: المجتمع المدني يواجه صعوبة في متابعة وتقييم الخدمات الصحية

صانع النحاس

تعلم المهنة على يد ابنه.. حكاية الحاج أحمد مع النحاس من الجمالية إلى "ديارنا"

رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان

وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها العماني تشكيل موقف عربي موحد في قضايا البيئة والمناخ

بالصور

بإطلالة من تصميم ابنتها تيا ديب.. نوال الزغبي تتخطى حاجز الـ10 ملايين بأحدث أغنياتها

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الفلفل الأسود للطعام

الفلفل الاسود
الفلفل الاسود
الفلفل الاسود

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد