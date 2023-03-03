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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأقل التكاليف.. طريقة عمل بيتزا الطاسة

صدى البلد

 تعد البيتزا افضل الاكلات التي يمكن ان تقدمها لاسرتك وماذا كنتي تلحثي أن وصفات باقل التكاليف نقدم لكي  طريقة عمل بيتزا الطاسة .
المقادير :
كوب وربع دقيق
ملح
ملعقة سكر
ملعقة صغيرة خميرة
ملعقة صغيرة بايكنج بودر
نصف كوب ماء
ملعقة كبيرة زيت
للوجه: 

صلصة بيتزا
جبن موتزريلا
شرائح طماطم 
شرائح فلفل
شرائح سلامي او بسطرمة 

 

الطريقة :
تخلط الخميرة مع الماء والسكر وتترك لمدة 5 دقائق حتى يتضاعف حجمها.
يخلط الدقيق مع الملح والبايكنج بودر والزيت ثم نعجن بالماء الخميرة حتى نحصل على عجينة لينة.
تدهن مقلاة مناسبة بالزيت وتفرد العجينة في المقلاة.
تدهن الصلصلة على الوجه ثم توزع باقي المكونات.
توضع المقلاة على نار هادئة وتغطى جيداً حتى تنضج.ثم تقدم ساخنة .

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