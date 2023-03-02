رغبة كولر.. الأهلي يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

أكد الإعلامي إسلام صادق أن النادي الأهلي فتح الباب أمام رحيل رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في نهاية الموسم الجاري في ظل عدم رغبة السويسري مارسيل كولر في بقائه.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" رفض النادي الأهلي تجديد عقد رامي ربيعة مدافع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري في ظل تراجع مستواه الفني ورغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في رحيله والتعاقد مع بديل قوي في الميركاتو الصيفي".

وتابع:" رامي ربيعة كان قريب من الرحيل عن النادي الأهلي في فترات سابقة والانتقال إلى نادي المقاولون العرب فهل سيرحل هذه المرة أم سيتم تجديد عقده في اللحظات الأخيرة والاستمرار مع القلعة الحمراء ".