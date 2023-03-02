فريقي أوروبي ..تعليق مثير من نجم الأهلي السابق علي مواجهة صن داونز

أكد أبو المجد مصطفى نجم فريق الأهلي السابق أن مباراة صن داونز الجنوب إفريقي مع النادي الأهلي صعبة جداً وخارج التوقعات لعدة أسباب.

وقال أبو المجد مصطفى نجم فريق الأهلي السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"في رأيي أن فريق صن داونز الجنوب إفريقي فريق أوروبي ويجيد بناء الهجمة أمام المنافسين هو سبب صعوبة مباراة الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا".



وتابع أبوالمجد:"يجب على الأهلي التركيز في تخطي مواجهة القطن الكاميروني الأول ثم التفكير في مباراة صن داونز الذي ستقام في أجواء صعبة على لاعبي الفريق الأحمر".