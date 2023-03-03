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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم نزلت ..أسعار الخضراوات والفاكهة فى مصر اليوم الجمعة 3 مارس 2023

تباين أسعار الخضراوات
تباين أسعار الخضراوات فى مصر اليوم

شهدت أسعار الخضراوات فى مصر تباينا منذ بداية شهر مارس الجاري.


وننشر أسعار الخضراوات والفاكهة  خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 مارس  2023 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية ل" سوق العبور " لتجارة الجملة.


أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور كالتالى:


سجل متوسط سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 3.75 و 7 جنيهات مسجلة تراجعا بقيمة 75 قرشا.

واستقر سعر البطاطس اليوم الجمعة ما بين 3.75 و 6 جنيهات ارتفع سعر كيلو البصل ما بين 9 و 16جنيها بزيادة جنيهين ونص .

وبلغ سعر الكوسة اليوم الجمعة فى سوق العبور 6 جنيهات للكيلو بتراجع 50 قرشا، تراوحت الفاصوليا بين 19 الى 23جنيها، واستقر  الباذنجان البلدي عند  10جنيهات .


وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 10 الى 12 جنيها الفلفل الحامي البلدي بين 9 و 11 جنيها للكيلو.


فيما سجلت اسعار الملوخية اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 4 الى 6 جنيهات للكيلو بارتفاع 3 جنيهات ، خيار صوب بين 6 الى 8 جنيهات، خيار بلدى بين 4 إلى 6 جنيهات ، البطاطا بين 3 الى 5 جنيهات.

وتراوحت اسعار بسلة اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 14 الى 16جنيها للكيلو، قلقاس بين 4 الى 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفول الاخضر 10 جنيهات.

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 2 مارس

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نرصد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور:

وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين6 إلى 12جنيهات للكيلو، ليمون أضاليا من 3 إلى 4 جنيهات ، سعر الليمون الحلو 5 الى 10جنيهات .

 

أسعار البرتقال فى سوق العبور

وبلغت أسعار الفاكهة ..تراوح سعر كيلو برتقال البلدى بين 3 و 5 جنيهات،سعر البرتقال السكري تراوح بين 4 و 6 جنيهات و البرتقال أبوسرة 4 و 7 جنيهات ، يوسفي 5 إلى 11جنيها .


أسعار العنب بسوق العبور

وسجل سعر كيلو العنب المستورد الاصفر 40 جنيها، سعر كيلو العنب المستورد الأسود  40 جنيها .


 

أسعار الفاكهة بأنواعها فى سوق العبور

تراوحت أسعار كيلو سعر  تفاح أمريكي إيطالي و الجولدن بين 18 الى 30 جنيها  ،جوافة 6 الى 12جنيها ، كانتلوب 8 الى 16جنيها ، رمان 8 إلى 18جنيها ، برقوق مستورد 30 جنيها ،اناناس 50جنيها، فراولة 15 جنيها ، وتراوح سعر كيلو بلح سيوي 35 جنيه، وصل سعر  الكمثرى المستوردة 60 جنيه للكيلو الواحد.


وتراوح سعر كيلو الحرنكش مابين 15 الى 20 جنيها، وسجل الكيوي 26 جنيها للكيلو .


ويعد سوق العبور انجاز قومي كبير ونقلة حضارية وسلوكية هامة بني على أحدث مستوي عالمي ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط وروعي في تصميمه طبيعة المجتمع المصري وأنماط سلوكه وأساليب استهلاكه ،وتم افتتاحه في 1994 حيث قد قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.

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