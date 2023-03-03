زلزال جديد بقوة 5 ريختر يضرب وسط تركيا

ضرب اليوم الجمعة، زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا كهرمان مرعش التركية.

كما ضرب نفس المنطقة زلزال أخر في يوم الأربعاء الماضي، ولم تعلن السلطات عن أي مصابين أو ضحايا إثره.

وكان قد أعلن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اليوم الأربعاء، عن خطة شاملة تستهدف الحماية من الزلازل، وذلك بهدف بدء العمل الفوري لمواجهة خطر الزلزال المتوقع في مدينة إسطنبول.

وتحمل خطة البلدية عنوان "تعبئة شاملة لزلزال إسطنبول"، والتي تأتي وسط توقع الجهات الرسمية والمختصين بالزلازل في تركيا.

والذي أفادوا بأن مدينة إسطنبول معرضة لخطر حدوث زلزال كبير، بقوة تتجاوز 7.5 درجة على مقياس ريختر، وهو ما قد يؤدي لنتائج كارثية في المدينة، تكون نتائجها أكبر من نتائج زلزالي جنوب تركيا.

وهذه الزلازل والهزات الأرضية ناتجة بعد أن ضرب الزلزلان المدمران في يوم 6 فبراير جنوب تركيا وسوريا وكان على مقياس 7.8 و7.6 درجة على مقياس ريختر.