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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي: إقالة فيريرا حال الخسارة أمام بيراميدز الليلة

جوسفالدو فيريرا
جوسفالدو فيريرا

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن مباراة بيراميدز هي الفرصة الأخيرة لفريق للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، مع القلعة البيضاء.
 

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة مساء، على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.
 

وكتب عمر ربيع ياسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خسارة الزمالك من بيراميدز تعني رحيل فيريرا و اقتراب خالد جلال من منصب المدير الفني".

 

نتائج سيئة للزمالك تحت قيادة فيريرا 


ويقدم الزمالك نتائج سيئة البرتغالي جوسفالدو فيريرا في الفترة الأخيرة، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز  الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يتذيل  ترتيب مجموعته في في مسابقة دوري أبطال إفريقيا برصيد نقطة وحيدة.

بيراميدز فيريرا عمر ربيع ياسي الزمالك الدوري الممتاز

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