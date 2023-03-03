عميد هندسة القاهرة: محاولات منذ 2016 لتحديد ماهية الفراغ بهرم خوفو

قال الدكتور حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إنّ مشروع استكشاف الأهرامات مشروع بحثي وتشترك فيه الكلية مع مجموعة من الجامعات الدولية المتواجدة في اليابان، فرنسا، وكندا، وبدأ في عام 2015، وفي عام 2016 جرى اكتشاف فراغ موجود في الواجهة الشمالية بهرم خوفو، ولكن المعلومات المتوفرة عنه لم تكن كافية للإعلان عن ماهية هذا الفراغ.



وأضاف عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى: «منذ عام 2016 وحتى الآن، فإن الفريق البحثي كان يحاول تحديد ماهية هذا الفراغ، وبالفعل، فقد جرى التأكيد عن أن هذا الفراغ هو ممر تم تحديد أبعاده بتقنيات، أي أن الفريق البحثي لن يُضطر إلى فتح فتحة في الأهرامات».



وتطرق كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى تفاصيل ومواصفات الممر، موضحًا: «طوله 9 أمتار داخل الهرم وعرضه 2 متر في الاتجاهين».



وأشار، إلى أن المشروع مستمر لتحديد وظيفة هذا الممر، وهل هي هندسية أو أثرية، لافتًا إلى أن وظيفة الكلية في هذا المشروع هو تحديد وظيفته الهندسية إذا كانت موجودة.