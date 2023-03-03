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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهنا تجسد شخصية ممثلة جديدة في كشف مستعجل

هنادي مهنا
هنادي مهنا

تواصل حاليًا الفنانة هنادي مهنا تصوير مشاهد مسلسلها الجديد كشف مستعجل والذى تخوض به موسم رمضان القادم.

وتصور هنادي مهنا مشاهدها فى العديد من شوارع القاهرة حيث كانت تتواجد فى نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر لتصوير مشاهد تجمعها بهناء الشوربجي التى تجسد شخصية والدتها والفنان عزت زين الذي يجسد شخصية والدها ضمن أحداث المسلسل.


وتجسد هنادي ضمن أحداث المسلسل شخصية فنانة شابة تتعرض لكثير من الأحداث الكوميدية التى تجمعها بمحمد عبد الرحمن توتا ومصطفى خاطر أبطال المسلسل.
 


ابطال مسلسل كشف مستعجل

 

 جدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، والبطولة ‏النسائية لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، ‏إضافة إلى الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان ‏القدير عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادي الرملي، وإنتاج ‏‏"‏k ‎‎media‏" كريم أبو ذكري ‏في خامس تعاون له مع المتحدة ‏للخدمات ‏الإعلامية، ‏‏وأول تعاون مباشر مع منصة ‏watch it‏.‏

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