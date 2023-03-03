عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الأوقاف: خدمة بيوت الله شرف ونعمل على تهيئتها للشهر الكريم

وزير الأوقاف : خدمة
وزير الأوقاف : خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف لنا ونعمل على ت

 التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر بقيادات الدعوة بديوان عام محافظة الأقصر ، وذلك بحضور النائب الدكتور حمادة العماري، والنائب  حمدي سعد، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق، والشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، والشيخ عبد الفتاح عبد القادر مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعدد من قيادات الدعوة بالمحافظة.


وفي بداية اللقاء رحب المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، معربًا عن شكره للتعاون الوثيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الأقصر، على كافة المستويات، وعن سعادة المحافظة بتشريف ، مشيدًا بعناية الأوقاف البالغة بنشر الفكر الوسطي المستنير وعمارة بيوت الله (عز وجل) ، مثمنًا جهود أئمة أوقاف الأقصر في أداء دورهم الدعوي على أكمل وجه.

مفهوم الذات وإنترنت الأشياء في سلسلة محاضرات بثقافة الأقصر

انطلاق 55 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر


وقال وزير الأوقاف: يأتي هذا اللقاء ونحن على أبواب الإعداد للشهر الكريم، معربًا عن سعادته وشكره للسيد المحافظ وما يحمله من انطباع إيجابي للعاملين بالأوقاف، مشيرًا إلى أن هناك طفرة تاريخية غير مسبوقة في الخطاب الديني الرشيد لأن الدولة بكل مقوماتها تدعم الفكر الوسطي والخطاب الوسطي، ومن هنا فإن الأمانة عظيمة، وليس هناك عذر لمتأخر، وعلينا أن نكثف أعلى درجات التكثيف في الحملات والأنشطة الدعوية،  وحملات التنظيف، وحملات الصيانة، وحملات الإحلال والتجديد والتي تعتبر غير مسبوقة، فإجمالي ما تم في عهد سيادة الرئيس من إحلال وتجديد وصيانة المساجد بلغ أكثر من عشرة آلاف وستمائة مسجد، بالإضافة إلى مساجد آل البيت، وهذه الإنجازات تتم على أعلى مستوى.


مؤملًا أن يكون شهر رمضان هذا العام من أفضل الشهور في تاريخ مصر في شهر رمضان إن لم يكن أفضلها على الإطلاق، فإن وزارة الأوقاف سمحت بفتح أكثر من 11 ألف مسجد للتهجد هذا العام، وأكثر من ستة آلاف مسجد للاعتكاف، مؤكدًا على أهمية الاهتمام بنظافة المساجد داخليًا وخارجيًا، فخدمة بيوت الله (عز وجل) شرف لنا، ولأن النظافة عنوان الصدق في الدعوة، ونظافة المسجد تعطي للمصلي جانبًا من الراحة النفسية.


وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل) وموسوعة الثقافة الإسلامية إلى المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر.

IMG-20230303-WA0011
IMG-20230303-WA0011
IMG-20230303-WA0012
IMG-20230303-WA0012
IMG-20230303-WA0016
IMG-20230303-WA0016
IMG-20230303-WA0013
IMG-20230303-WA0013
IMG-20230303-WA0015
IMG-20230303-WA0015
IMG-20230303-WA0014
IMG-20230303-WA0014
IMG-20230303-WA0017
IMG-20230303-WA0017
الأقصر الأوقاف وزير الاوقاف وزارة الأوقاف محافظة الاقصر الدكتور محمد مختار جمعة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية رئيس القطاع الديني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ65 والبيض رجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

الفيفا يعلن منع نادي الزمالك من القيد لمدة 3 فترات.. تفاصيل

عيار 21 الآن مفاجأة.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة 3 مارس 2023

المطربة بوسي تتجاهل أنباء القبض على زوجها

أخبار الرياضة ... قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الأهلي عقب الإصابة .. نجم الزمالك يقترب من المارد الأحمر...خبر صادم لـ كهربا

خبر صادم لـ كهربا في الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 - 3 - 2023

عيار 24 يكسر حاجز الـ2000 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

شاهد.. ضياء رشوان يسجل في كشوف عمومية الصحفيين

شكلها اتغير.. أصالة تثير الجدل بملامح غريبة في قطر| شاهد

أجراس الخطر تدق إسرائيل| مسؤول سابق بالموساد يحذر من تخصيب إيران لليورانيوم

إعلان مهم من وزير البيئة التركي بشأن الوحدات السكنية في مناطق الزلازل

في 2035.. مرض قاتل سيصيب نصف سكان العالم بعد 12 سنة

أفضل سعر لشراء الريال السعودى فى البنوك اليوم الجمعة 3-3-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند النوم أقل من 6 ساعات؟

طريقة عمل كبيبة البطاطس| بمذاق لا يقاوم

كان نفسي أعمل فرح.. أبرز صور جمعت شيري عادل وطارق صبري

فستان جرئ.. نادين نجيم تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

فيديو

آثار الملك خوفو| اكتشاف ممر سري داخل الهرم الأكبر بطول 9 أمتار.. فيديوجراف

آيتن عامر تحرر محضرا ضد طليقها لهذا السبب.. فيديو جراف

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ