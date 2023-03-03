وزير الأوقاف: خدمة بيوت الله شرف ونعمل على تهيئتها للشهر الكريم

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر بقيادات الدعوة بديوان عام محافظة الأقصر ، وذلك بحضور النائب الدكتور حمادة العماري، والنائب حمدي سعد، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق، والشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، والشيخ عبد الفتاح عبد القادر مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعدد من قيادات الدعوة بالمحافظة.



وفي بداية اللقاء رحب المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، معربًا عن شكره للتعاون الوثيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الأقصر، على كافة المستويات، وعن سعادة المحافظة بتشريف ، مشيدًا بعناية الأوقاف البالغة بنشر الفكر الوسطي المستنير وعمارة بيوت الله (عز وجل) ، مثمنًا جهود أئمة أوقاف الأقصر في أداء دورهم الدعوي على أكمل وجه.



وقال وزير الأوقاف: يأتي هذا اللقاء ونحن على أبواب الإعداد للشهر الكريم، معربًا عن سعادته وشكره للسيد المحافظ وما يحمله من انطباع إيجابي للعاملين بالأوقاف، مشيرًا إلى أن هناك طفرة تاريخية غير مسبوقة في الخطاب الديني الرشيد لأن الدولة بكل مقوماتها تدعم الفكر الوسطي والخطاب الوسطي، ومن هنا فإن الأمانة عظيمة، وليس هناك عذر لمتأخر، وعلينا أن نكثف أعلى درجات التكثيف في الحملات والأنشطة الدعوية، وحملات التنظيف، وحملات الصيانة، وحملات الإحلال والتجديد والتي تعتبر غير مسبوقة، فإجمالي ما تم في عهد سيادة الرئيس من إحلال وتجديد وصيانة المساجد بلغ أكثر من عشرة آلاف وستمائة مسجد، بالإضافة إلى مساجد آل البيت، وهذه الإنجازات تتم على أعلى مستوى.



مؤملًا أن يكون شهر رمضان هذا العام من أفضل الشهور في تاريخ مصر في شهر رمضان إن لم يكن أفضلها على الإطلاق، فإن وزارة الأوقاف سمحت بفتح أكثر من 11 ألف مسجد للتهجد هذا العام، وأكثر من ستة آلاف مسجد للاعتكاف، مؤكدًا على أهمية الاهتمام بنظافة المساجد داخليًا وخارجيًا، فخدمة بيوت الله (عز وجل) شرف لنا، ولأن النظافة عنوان الصدق في الدعوة، ونظافة المسجد تعطي للمصلي جانبًا من الراحة النفسية.



وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل) وموسوعة الثقافة الإسلامية إلى المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر.

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