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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتشار مكثف لمعدات النظافة وتكثيف حملات التجميل بالزقازيق

صدى البلد

أكد المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة المتابعة المستمرة وتطوير منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالى للطرق العامه تشهد المدينة إنتشارا واسعا لمعدات النظافة وتكثيف حملات النظافة  العامه بكافة الطرق داخل المدينة وكذا مداخل ومخارج المدينة والطرق الرئيسية بكافة الوحدات المحلية.

 

وأضاف رئيس المركز انه قامت الأجهزة التنفيذية منذ الصباح الباكر بإنتشار كافة معدات النظافة لتكثيف أعمال النظافة العامة بكافة أنحاء المدينة بنطاق دائرة المركز وكافة الوحدات المحلية لرفع القمامة من أماكن التجمعات والتقط العشوائية ورفع الأتربة من حانبى الطرق الرئيسة لإعطاء المظهر الجمالى للمدينة.

 

كان رئيس مدينة الزقازيق قد عقدا  اجتماعًا بحضور محمد غريب سكرتير عام المركز وسيد العسيلى نائب رئيس المركز و مدير اداره تحسين البيئة ومشرفي تحسين البيئة برئاسة المركز، لمناقشة تطوير  منظومة النظافة بنطاق المدينة باعتبارها من أهم الملفات التى تعكس الوجه الحضارى لعاصمة المحافظة وتم الحوار مع مشرفى القطاعات للتعرف على كافة المعوقات والعمل على حلها لانتظام و تطوير منظومة العمل ،تللارتقاء ورفع كفاءة منظومة النظافة بقطاع المدينة .

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ووجه رئيس المدينة ببذل مزيد من الجهود  لتطهير اماكن تجمع القمامة والحرص على رفعها مبكراً من الطرق والشوارع الميادين منعاً للتكدس المرورى واعاقة حركة سير المواطنين خاصة فى أوقات الذروة.

أكد رئيس المدينة على ضرورة  توزيع الأعمال كلا فى نطاقه والعمل على فترات متواليه على مدار الساعة عبر دوريات العمل الصباحية والمسائية بكل القطاعات من خلال  توزيع عمال ومعدات منظومة النظافة على شوارع المدينة بحيث تتم تغطية جميع الشوارع ،على أن يتم التوزيع حسب احتياج كل شارع.

شدد رئيس المدينة على وجود الاغطية لسيارات تحسين البيئة للحفاظ على عدم تطاير المخلفات بالطريق العام وتشوية المظهر الجمالى بعد اتمام عملية النظافة.

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