وزير الأوقاف: اطلبوا الحوائج بعزة النفس فقضاؤها بيد الله

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك فرق بين من يعتمدون على الله وبين من يعتمدون على الخلق.



وأضاف وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، من مسجد عبد الرحيم القنائي، بمحافظة قنا، متحدثا في الخطبة عن (الاستجابة لله ولرسوله)، أنه يمكن لبعض الخلق أن يعطوك شيئا، لكن على المسلم أن يتقين أن أحدا لا يمكن أن يعطيه شيئا إلا إذا أراد الله عزوجل.

وأشار إلى أن النبي الكريم علمنا أن نطلب الحوائج بعزة النفس، فإن بيد الله قضائها، منوها بأن بعض الناس قد يملكون أن يعطوا بعض الناس مالا أو نوالا، لكنه قد يكون في وقت دون وقت، ولكن لو اجتمع الخلق جميعا : هل يمكن أن يعطوا أم يهبوا صحة لمريض؟ أو هداية لعاص ؟ فلن يستطيعوا أبدا فعل هذا إلا بمشيئة الله عزوجل.